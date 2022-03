bkt-aumenta-la-produzione-di-pneumatici-radiali-agricoli

Cresce la domanda mondiale e BKT risponde aggiungendo 50.000 tonnellate metriche alla sua capacità produttiva di pneumatici.

BKT, tra i maggiori player del mercato degli pneumatici Off-Highway al mondo, ha ufficialmente dato il via alla sua strategia che risponde alla crescente domanda mondiale di pneumatici.

Il Gruppo ha infatti ampliato ulteriormente il sito produttivo di Bhuj, dove è già partita la produzione commerciale aggiuntiva di pneumatici agricoli radiali.

Questo nuovo ampliamento che si estende su una superficie di 12 acri, va ad aumentare di circa 50.000 tonnellate metriche la capacità produttiva di BKT.

Il nuovo progetto è nato in un tempo record: è trascorso infatti meno di un anno dalle operazioni di posa della prima pietra, iniziate il 22 maggio 2021. Record è anche la richiesta mondiale di pneumatici, soprattutto agricoli.

BKT è riuscita a consegnare i propri prodotti anche nel periodo più difficile, grazie a una strategia oculata e proattiva con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei clienti. Ed è proprio pensando a loro che l’azienda ha provveduto a incrementare la disponibilità dei propri pneumatici, perché i partner, distributori, clienti e utilizzatori di tutto il mondo ricevano con puntualità le risposte concrete alle loro esigenze e domande.

Non vi è luogo migliore di Bhuj per questo ampliamento, visto che si tratta di un sito produttivo pensato per la crescita continua. Un sito che si trova in una posizione strategica, a una distanza di circa 60 km dal porto di Mundra sul Mar Arabico. Questo facilita la spedizione di prodotti BKT in oltre 160 Paesi in tutto il mondo. Italia compresa.

BKT premia gli utenti finali

C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare al concorso BKT che mette in palio un fantastico quad Yamaha Kodiak 700. Spinto da un motore da 708 cc con grande coppia e dotato di telaio compatto e seduta comoda per un comfort eccezionale, questo quad può trasportare un carico di 140 kg più il pilota e trainare fino a ben 600 kg. Insomma, un lavoratore instancabile, proprio come gli agricoltori BKT.

Per partecipare è sufficiente acquistare due pneumatici radiali BKT della linea AGRIMAX oppure della linea Flotation.

A fronte dell’acquisto degli pneumatici in promozione, BKT regala premi garantiti: con due prodotti AGRIMAX fino ai 30’’ compresi e per due Flotation fino a 22.5’’ compresi si ricevono due capi di abbigliamento della nuova linea BKT ORIGINAL: un grembiule e una camicia.

Per due prodotti radiali AGRIMAX a partire dai 32’’ e per due Flotation radiali a partire dai 26.5’’, un kit contenente una salopette e una camicia BKT ORIGINAL.

L’omaggio è garantito ogni due pneumatici promozionati acquistati, così come la partecipazione all’estrazione finale dei super premi. Le possibilità di vincere il quad e i barbecue Weber aumentano, ovviamente, con l’acquisto di ulteriori pneumatici in promozione.

Ricevere i regali garantiti e partecipare all’estrazione finale dei super premi è semplicissimo.

I partecipanti dovranno collegarsi al sito www.bktoriginal.com, compilare l’apposito modulo con i dati richiesti e allegare la fattura di acquisto. Sul sito anche il regolamento e i dettagli.

