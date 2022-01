BKT e il calcio: anche quest’anno vince la solidarietá

In occasione del Natale, il gruppo produttore di pneumatici Off-Highway è stato protagonista di campagne solidali insieme alla Serie BKT e LaLiga spagnola.

Da sempre BKT promuove lo sport non solo come strumento di intrattenimento, ma anche di unità, collaborazione e solidarietà. Per questo motivo, anche quest’anno, in occasione del Natale e delle festività, il brand, in qualità di Sponsor, ha messo al centro delle proprie attività rivolte ai tifosi, la solidarietà e la responsabilità sociale.

In Italia, ad esempio, nella sua veste di Title Sponsor della Serie B, BKT ha lanciato la campagna “Natale su tutti i campi”, distribuendo in diverse aree e spazi sportivi delle città della Serie BKT oltre 1.000 pacchi regalo contenenti palloni brandizzati BKT. Nelle diverse città, le box regalo BKT sono state disposte in modo da formare originali alberi di Natale, con il fine di portare il calore e lo spirito delle festività negli spazi e nelle strutture dello sport.

La campagna è stata l’occasione per portare l’attenzione su Fattore Campo, il progetto di Responsabilità sociale d’impresa di BKT nato dall’idea di fare squadra per un grande obiettivo comune: donare nuovi spazi di gioco nelle città della Serie BKT.

Con Fattore Campo, BKT ha deciso di investire in progetti di rifacimento, ristrutturazione o riqualificazione di spazi dedicati allo sport e al tempo libero presenti nelle città dei 20 club di cui è Title Sponsor. In particolare, per ogni squadra partecipante alla Serie BKT 2021/2022 è stato individuato, in accordo con le Amministrazioni comunali, un progetto specifico da portare a termine, sito nel territorio di riferimento. Un ruolo fondamentale all’interno del contest Fattore Campo è giocato dai tifosi in quanto sono proprio questi ultimi, attraverso la piattaforma BKT Premia , a scegliere i progetti da riqualificare tra i 20 individuati.

Oltre alle città, questa speciale attività natalizia ha animato anche gli stadi, dove i palloni di gara sono stati consegnati all’arbitro anch’essi dentro un pacco regalo, per rafforzare ulteriormente il messaggio dato nelle città della Serie BKT e sottolineare la stessa passione per il calcio.

Dopo questo difficile anno, inoltre, poco prima del fischio d’inizio, i giocatori hanno regalato ai propri tifosi un grande applauso, ringraziandoli per la loro presenza e la grande fedeltà.

In Spagna, in qualità di Official Global Partner, BKT ha invece supportato la campagna solidale promossa da LaLiga e realizzata in collaborazione con FESBAL (Federazione Spagnola dei Banchi Alimentari) per raccogliere fondi destinati all’acquisto di cibo per le famiglie meno abbienti.

BKT ha aderito all’iniziativa offrendo alla causa 5.000 € e regalando un minuto di visibilità sugli schermi a bordo campo per promuovere e sostenere la raccolta fondi.

