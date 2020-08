BlackCat Superyachts presenta l’ultimo modello di lusso ad alte prestazioni: un innovativo catamarano da diporto lungo trenta metri.

BlackCat Superyachts è orgogliosa di presentare il modello BlackCat 30, lungo 30 metri e terzo membro dell’innovativa linea BlackCat. Il brand di yacht di lusso ad alte prestazioni è stato fondato nel 2016 dal campione di vela australiano Mitch Booth insieme a Malcolm McKeon, uno dei più grandi progettisti di superyacht al mondo.



Lungo 30,4 metri, il catamarano è stato costruito in risposta alle diverse richieste avanzate negli ultimi due anni da clienti di tutto il mondo. È l’ultimo arrivato nella gamma di eleganti superyacht multiscafo di nuova generazione, ultra-innovativi e ad alte prestazioni.

L’imponente panfilo di 50 metri di BlackCat, che è inoltre lo yacht in fibra di carbonio a scafo singolo più grande al mondo, è stato il primo modello presentato dal brand tre anni fa, seguito solo dieci mesi dopo da una versione più compatta lunga 35 metri.



Grazie ai vantaggi offerti dalla navigazione rapida e confortevole del multiscafo, che è in grado di raggiungere una velocità massima di 32 nodi e assicura un angolo di poppa contenuto e una piattaforma stabile, il BlackCat 30 rappresenta un’alternativa interessante ai monoscafo da 40 metri. Per soddisfare le esigenze della clientela, il design è personalizzabile nei minimi dettagli.

“Il mercato dei catamarani da diporto è attualmente il maggiore settore di crescita per gli yacht di medie dimensioni. Siamo convinti che questa tendenza si riconfermerà, fino a interessare tutto il mondo dei superyacht. Il notevole volume e la piattaforma stabile di un multiscafo BlackCat sono la soluzione più logica per navigare all’insegna del comfort”, ha dichiarato Mitch Booth.



La gamma di superyacht BlackCat garantisce prestazioni di navigazione all’avanguardia. Grazie alla leggerezza della struttura in fibra di carbonio, questi yacht si dimostrano estremamente efficienti tanto nella navigazione a vela quanto in quella a motore, con emissioni ridotte al minimo e, in alcuni casi, persino eliminate.



BlackCat ha appena avviato una nuova collaborazione con McConaghy Boats, specializzata in multiscafo da diporto in fibra di carbonio di medie dimensioni. È l’ultima novità nell’esclusiva partnership che già coinvolge alcuni tra i principali fornitori del settore, quali North Technology Group e m2atelier, con cui BlackCat Superyachts si riconferma punto di riferimento nel vasto mercato dei grandi catamarani di lusso da diporto.



“Siamo entusiasti di aver scelto BlackCat Superyachts come armatore del BlackCat 30 e siamo pronti dare il nostro contributo di esperti a questa collaborazione d’eccellenza. Il progetto futuristico presentato dallo studio MMYD reinventa completamente il multiscafo di queste dimensioni e non vediamo l’ora di dare inizio ai lavori. Siamo fermamente convinti che riusciremo a realizzare una struttura robusta che corrisponda a questa descrizione, lunghezza compresa. L’abbiamo già fatto in passato, e yacht come l’Adastra, lungo 42,5 metri, lo dimostrano”, ha affermato James Kinloch, Sales & Marketing Director di McConaghy.

Il BlackCat 30 sfoggia le stesse splendide linee dei modelli più grandi, con spettacolari interni eleganti realizzati da m2atelier. Può accogliere fino a 8 ospiti e 4 membri dell’equipaggio in 6 cabine estremamente spaziose e ariose. L’ampio salone sul ponte principale, disposto su un unico livello, è l’ideale per organizzare grandi cene ed eventi.



“Siamo orgogliosi di fare parte di questo team straordinario e di lavorare a questo progetto unico. Stiamo cercando di realizzare interni che rispecchino le linee, le caratteristiche e le prestazioni degli esterni, per creare continuità nell’atmosfera e nell’energia trasmesse dal modello. Modernità, leggerezza, comfort e lusso si fondono in questi spazi unici, imprescindibili per chiunque possieda uno yacht. Tecnologia e artigianalità caratterizzano in egual misura ogni singolo aspetto del design, per risultati eccezionali”, hanno spiegato Marijana Radovic e Marco Bonelli di m2atelier, ideatori degli interni per la gamma BlackCat.