Blanca, arriva la seconda stagione della Fiction. “Purtroppo uno dei personaggi principali non ci sarà più”

Blanca 2: Rai e Lux Vide già al lavoro. Si è appena conclusa la prima stagione della fiction, Blanca. Telespettatori con il fiato sospeso dopo aver scoperto, prima la vera identità dello chef Nanni, ovvero Sebastiano Russo, ex fidanzato di Beatrice Ferrando, poi la colpevolezza dello zio della protagonista, Alberto Repetto, il quale ha ucciso la nipote Beatrice e poi anche il padre di Sebastiano, Carmine Russo, in apertura di puntata.

Alla fine, Liguori salva Blanca e Sebastiano dallo zio Alberto, pronto a ucciderli entrambi. Un finale chiuso che potrebbe indurre il pubblico a credere che la serie-tv si chiuderà qui. In verità non sarà così. Dopo aver letto le dichiarazioni della produzione è ufficiale: ci sarà una seconda stagione di Blanca. La Rai e Lux Vide sono già al lavoro per la scrittura di Blanca 2. La location dovrebbe essere ancora la città di Genova, con la probabile assunzione della protagonista in polizia che dunque cambierà lavoro

Blanca 2: un successo europeo

Dopo la chiusura della prima stagione, la serie-tv Blanca non finirà ma continuerà con una sua seconda, attesissima stagione. La conferma è arrivata direttamente dal produttore Luca Bernabei. Una notizia che non stupisce affatto in quanto, oltre al successo strepitoso ottenuto in tv (registrando nelle prime cinque puntate una media di share del 25% con circa cinque milioni e mezzo di telespettatori), la fiction è stata venduta all’estero (Spagna e Francia in primis) ancor prima della messa in onda su Rai Uno.

Inoltre Blanca si è aggiudicata anche un importante riconoscimento che sottolinea l’eccellente lavoro svolto, ottenendo il DQ Craft Award per l’innovazione ai C21 International Drama Awards. La serie-tv è stata infatti la prima al mondo a essere girata in olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono che permette di essere al posto della protagonista. Dopo il finale della prima stagione e il salvataggio in extremis, in molti si chiedono se Blanca e Liguori finalmente saranno insieme

Blanca 2: ottimi ascolti per la prima stagione

Ieri sera, martedì 21 dicembre, si è conclusa la fiction “Blanca”, liberamente ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi. Nel finale di stagione scopriremo se la protagonista, interpretata da Maria Chiara Giannetta, cadrà vittima della trappola di Nanni oppure riuscirà a capire tutto e salvarsi? Ma non solo, perché i colpi di scena non mancheranno. Intanto i fan della serie si chiedono se ci sarà una seconda stagione di “Blanca”. Stando dagli ottimi risultati in termine di ascolti, ci sono buone possibilità che la fiction venga rinnovata. Inoltre la scrittrice Patrizia Rinaldi ha pubblicato quattro indagini con protagonista Blanca, l’ultima “La danza dei veleni” è uscita nel 2019. Non mancherebbe, quindi il materiale a cui ispirarsi, per un nuovo ciclo di episodi.

Anticipazioni Blanca 2: confermata la seconda stagione

In una recente intervista a Repubblica Luca Bernabei, produttore e amministratore delegato di Lux Vide, ha confermato che ci sarà “Blanca 2”: “Stiamo già lavorando alla seconda stagione. Ma non dimentichiamo che il primo supereroe è stato Don Matteo, il detective dell’anima”. I fan della fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno possono dormire sonni tranquilli, Blanca tornerà. Ovviamente bisognerà aspettare il finale di stagione per capire se rivedremo tutti i protagonisti e quale linea narrativa prenderà la seconda stagione di “Blanca”: si parlerà ancora dell’omicidio della sorella o il caso verrà chiuso definitivamente? Sicuramente non ci saranno tutti gli attori protagonisti della prima stagione e Blanca cambierà lavoro, fanno sapere.

