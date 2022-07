blasi-totti-separazione,-alba-parietti-tuona:-“volate-sopra-la-spazzatura”

Francesco Totti ed Ilary Blasi si sono lasciati, la conduttrice li difende: “Meritate un finale di affetto e stima”

Da ieri non si parla d’altro che della separazione dell’ex calciatore e della conduttrice Mediaset. La coppia sempre inossidabile ed eterna ed invece, nonostante la piccata smentita dalle Blasi qualche mese fa, i due si sono detti definitivamente addio. In molti in queste ore stanno dicendo la loro scavando nella loro vita privata e controcorrente, invece, si è mossa la conduttrice piemontese. Infatti, Alba Parietti ha tuonato in loro difesa postando un lunghissimo messaggio su Instagram in cui non solo ha spiegato perché il loro amore ventennale ha fatto sognare tutti ma gli ha anche fatto un sentito augurio:

“Siate ancora una volta meravigliosi come tutti vi amiamo e volate sopra la spazzatura, le critiche le cattiverie perché voi e i vostri figli meritate un bellissimo finale fatto di stima, affetto e condivisione.”

Alba Parietti interviene sulla separazione tra la conduttrice e l’ex calciatore: “Pressione dei media è dura”

La conduttrice sul suo profilo Instagram ha scritto una vera e propria lettera a Ilary Blasi e Francesco Totti per la loro separazione. Ha rivelato come il loro addio colpisce tutti perché il loro amore rappresentava il riscatto di due belle persone nate umili che hanno creato un impero con figli meravigliosi, successo e bellezza ed invece la favola in cui entrambi erano le cenerentole ed i principi è finita. La Parietti poi ha lanciato una stoccata anche a certa stampa più propensa ad esultare per uno scoop che fare un passo indietro e rispettare la privacy:

“La pressione dei media, la curiosità insaziabile di chi con morbosità scava nei dolori altrui è uno scotto, che sembra dovuto ma è durissimo da pagare.”

Blasi-Totti amore finito: continuano i retroscena e le insinuazioni sulla fine del loro matrimonio

E quindi dopo più di vent’anni di unione e tre figli adolescenti, Christian, Chanel e Isabel, la coppia si è detta clamorosamente addio ed in queste ore continuano a venir fuori ulteriori retroscena sulla loro separazione, sui motivi della rottura e sull’ eventuale presenza di terze persone. La coppia, tuttavia, ha chiesto privacy e riservatezza visto il delicato momento.

