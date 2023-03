Blinken bisedë telefonike me Borrell, flitet për dialogun Kosovë-Serbi

Sekretari i Shtetit, Antony Blinken ka bërë të ditur se ka biseduar me Përfaqësuesin e Lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borell lidhur me dialogun Kosovë-Serbi, përkatësisht lidhur me takimin që pritet të mbahet në Ohër, të shtunën.

Përmes një postimi në Twitter, Blinken ka thënë se pjesë e bisedës ishte edhe integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian.

“Diskutim i rëndësishëm sot me @EU_EEAS Përfaqësuesin e Lartë @JosepBorrellF. Diskutuam Dialogun Serbi-Kosovë të udhëhequr nga BE-ja dhe anëtarësimin në BE për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe mbështetjen tonë të unifikuar dhe të palëkundur për Ukrainën”, ka shkruar ai.

Important discussion with @EU_EEAS High Representative @JosepBorrellF today. We discussed the EU-led Serbia-Kosovo Dialogue and EU accession for Western Balkan countries and our unified and unwavering support for Ukraine.

