blitz-a-reggio-emilia,-sgomberato-edificio-occupato-abusivamente-da-una-dozzina-di-persone

Reggio Emilia, 30 marzo 2023 – Blitz all’alba delle forze dell’ordine che hanno sgomberato un edificio abbandonato al civico 36 di viale Ramazzini, in città dove all’interno vivevano abusivamente una dozzina di persone, tutte maggiorenni. Si tratta di senza fissa dimora, di varia nazionalità – dell’area Maghreb e Africa (ma anche un cittadino italiano) – la maggior parte regolari sul territorio, in possesso di permesso di soggiorno e altri con status da richiedente asilo (tanti di loro erano persone dimoranti nelle ex Reggiane); mentre un paio di posizioni sono al vaglio ulteriori accertamenti. Sono tutti stati denunciati per l’occupazione e poi allontanati.

A coordinare il servizio la dirigente della Volanti della questura Mariantonietta Murè. Sul posto, oltre alla polizia, anche gli agenti della municipale con un’unità cinofila e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei luoghi. L’indagine è scattata nell’ambito dall’intenso monitoraggio in corso da mesi in tutta la zona stazione e il quartiere Santa Croce voluto fortemente dal Questore Giuseppe Ferrari. Ma è scaturita anche da un piccolo incendio divampato due settimane fa in un garage di pertinenza di uno stabile adiacente, al civico 34, dove rimase intossicato lievemente un nigeriano che dormiva all’interno.

L’edificio sgomberato, di proprietà di un reggiano, era già inagibile ed era stato transennato anche per pericolo di crollo strutturale. All’interno sono stati trovati materassi, vestiti e cibo tra scarse condizioni igieniche. Sono stati riscontrati anche allacci abusivi della luce e rinvenute alcune bombole di gas pericolose. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato occupato da oltre due settimane.

Mata