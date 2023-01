Blitz no Parque do Povo, em Presidente Prudente, registra 32 recusas de motoristas ao teste do bafômetro; multa beira R$ 3 mil

De acordo com o balanço divulgado nesta terça-feira (31), a Operação Direção Segura Integrada (ODSI) abordou o total de 318 condutores de veículos. Blitz abordou 318 motoristas no Parque do Povo, em Presidente Prudente (SP)

Uma blitz da Operação Direção Segura Integrada (ODSI) registrou 32 recusas ao teste do bafômetro por condutores de veículos abordados no Parque do Povo, em Presidente Prudente (SP).

De acordo com o balanço divulgado nesta terça-feira (31) pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), a ação ocorreu no trecho entre as avenidas 14 de Setembro e 11 de Maio e contou com o apoio das polícias Científica, Civil e Militar.

No total, 318 motoristas foram abordados na última sexta-feira (27).

O Detran-SP alerta que tanto dirigir sob efeito de álcool quanto recusar-se a soprar o bafômetro são infrações consideradas gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70, e o condutor responde a processo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Se houver reincidência no período de 12 meses, a pena é aplicada em dobro, ou seja, R$ 5.869,40, além da cassação da CNH.

