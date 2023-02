Evento será realizado em São Vicente, no litoral de São Paulo. Para participar é necessário trocar 1kg de alimento por um ingresso. Bloco Ba-Bahianas acontece nesta segunda-feira após ser adiado devido às fortes chuvas.

O Bloco Ba-Bahianas acontece nesta segunda-feira (20) em São Vicente, no litoral de São Paulo, após ser adiado devido às fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista no último final de semana. Segundo a prefeitura, ainda é possível trocar 1kg de alimento por ingresso.

A folia acontece a partir das 9h na Arena de Eventos, na Praia do Itararé. O evento estava previsto para acontecer no último domingo (19), porém, foi reagendado após uma decisão conjunta entre os organizadores da festa, a Defesa Civil e a Polícia Militar para preservar a segurança dos foliões.

De acordo com a Defesa Civil, entre sábado (18) e domingo, o acumulado de chuva em São Vicente foi de 194 mm.

Segundo a produção do bloco, os ingressos já retirados para o dia 19 seguirão válidos e serão aceitos nesta segunda-feira. Quem ainda não conseguiu garantir o convite, pode trocar 1kg de alimento por ingresso na entrada da arena.

