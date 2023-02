Bloco Califórnia: veja o que você precisa saber para curtir a folia em Ribeirão Preto, SP

Evento acontece neste sábado (11) no Estádio Palma Travassos. Confira informações sobre a programação, a venda de ingressos e o endereço da festa. Gretchen volta a se apresentar no Bloco Califórnia em Ribeirão

Roberto Galhado/Divulgação

Os foliões de Ribeirão Preto (SP) seguem o Bloco Califórnia neste sábado (11). A 6ª edição da folia pré-carnaval mistura axé, funk, sertanejo, pagode e música eletrônica.

Em outras edições, a festa reuniu aproximadamente 15 mil pessoas ao redor dos trios elétricos no estádio, segundo a organização.

O g1 lista abaixo as informações mais importantes para quem vai participar do bloco na cidade.

Quais os ingressos e como comprar?

Ainda há ingressos à venda e eles podem ser adquiridos no site oficial do evento ou diretamente nas lojas Ophicina (Shopping Iguatemi Ribeirão, Ribeirão Shopping e Novo Shopping) e Ophicina Footwear (Shopping Santa Úrsula).

Inteira: R$ 140 + R$ 14 de taxa;

Meia-entrada estudante: R$ 70 + R$ 7 de taxa + comprovante estudantil;

Meia-entrada social: R$ 80 + R$ 8 de taxa + 1kg de alimento não perecível.

Qual a classificação do evento e quais documentos devo levar?

Pessoas com menos de 18 anos podem entrar no evento, desde que apresentem o termo de autorização impresso e assinado (o documento está disponível no site do Bloco Califórnia) e estejam acompanhados pelos pais ou responsável legal.

Para maiores de 18 anos, é necessário levar apenas um documento de identificação com foto.

Baterias universitárias agitam a 6ª edição do Bloco Califórnia em Ribeirão Preto, SP

Divulgação

Onde e quando será o festival?

O festival acontece a partir das 15h no Estádio Palma Travassos. O endereço é Avenida Doutor Plínio de Castro Prado, 1000, Jardim Paulista.

Já o encerramento está previsto para a madrugada de domingo (12).

Qual a programação?

A programação tem 18 atrações e mistura ritmos como axé, funk, sertanejo, pagode e música eletrônica. Os shows serão em dois trios elétricos, o Tijolada e o Turbolence. Veja as atrações:

Baterias universitárias: Batesão e Dorotéia, da USP Ribeirão; Taquicardia, da Unaerp;

DJs: Arana, Japão, Fifonha, Duda Freitas, Turin, Baile do Big, Gaab, Bellini, Cassão, InBrazza, Leozinn e Rafa Santana;

Mais atrações: Anna Toledo, Jammil e Uma Noites e Gretchen.

Trio Tijolada

Das 15h às 15h30: Rafa Santana;

Das 15h30 às 15h40: Bateria Taquicardia, da Unaerp;

Das 15h45 às 16h: Bateria Dorotéia, da USP Ribeirão;

Das 16h às 17h: Bateria Batesão, da USP;

Das 17h às 17h30: Rafa Santana;

Das 17h30 às 18h15: Gretchen;

Das 18h15 às 19h: Japão;

Das 19h às 19h30: Sgarioni;

Das 19h30 às 20h45: Jana Lima;

Das 20h45 às 21h30: Duda Freitas;

Das 21h30 às 22h45: Anna Toledo;

Das 22h45 às 23h15: Baile do Big;

Das 23h15 à 0h: Inbrazza.

Trio Turbolence

Das 15h30 às 16h15: Leozin;

Das 16h15 às 17h: DJ Cassão;

Das 17h às 18h: Turin;

Das 18h às 19h30: Jammil e Uma Noites;

Das 19h30 às 20h: Troca de Palco;

Das 20h às 20h45: DJ Arana;

Das 20h45 às 21h45: Fifonha;

Das 21h45 às 23h: Gabb;

Das 23h à 0h: Bellini.

Foliões tomam conta do Estádio Palma Travassos durante o Bloco Califórnia em Ribeirão Preto, SP

Divulgação

O que NÃO posso levar?

Armas de fogo;

Fogos de artifício, de estampido, gases, substâncias corrosivas sinalizadores ou inflamáveis em geral (como perfumes e desodorantes em spray);

Spray em geral;

Laser, walkie talkie e drones;

Mais de 3 alimentos em embalagem lacrada;

Instrumentos musicais, mochilas ou bolsas maiores que 20x30cm. As mochilas e bolsas menores de 20x30cm so permitidas mediante vistoria;

Capacetes de motos e similares;

Cadeiras ou similares;

Panfletos, adesivos, jornais, revistas, bandeiras e faixas com mastro;

Animais – exceto cães-guia identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual;

Drogas ilícitas;

Objetos de vidro ou porcelana;

Guarda-chuvas de qualquer tamanho, madeiras, canos e mastros;

Medicamentos somente com receita;

Mais de 2 maços de cigarro;

Mais de 2 maços de palheiro;

Bebidas de qualquer forma;

Cooler de qualquer tipo.

De acordo com a organização, caso o responsével pela segurança entenda que algum outro objeto pode oferecer riscos para as pessoas que estão no local, esse objeto também deverá ser descartado.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa