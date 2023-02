Bloco centenário do Zé Pereira é atração no carnaval de São Bento do Sapucaí

Com mais de 100 anos de história, o bloco do Zé Pereira será atração todos os dias na cidade. São Bento do Sapucaí confirma carnaval com bloco centenário

Divulgação/Prefeitura de São Bento do Sapucaí

A Prefeitura de São Bento do Sapucaí confirmou a volta do carnaval na cidade depois de dois anos. A principal atração da folia será mais uma vez o centenário bloco do Zé Pereira, que desfilará todo os dias.

Além do bloco mais tradicional, a programação conta com o desfile de outros blocos conhecidos, além de marchinhas com a banda Folia da Montanha e apresentações de axé com a banda Macadame.

De acordo com a administração municipal, o carnaval da cidade é voltado para famílias e, neste ano, aumento o número de atrações diurnas.

Divulgação/Prefeitura de São Bento do Sapucaí

Programação completa

17/02 (sexta-feira):

Bloco do Búfalo

horário: 19h

local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Cortejo do Bloco Zé Pereira

horário: 19h

local: ruas da cidade

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 20h

local: palco da praça do Padre Pedro

Show de axé com a banda Macadame

horário: 21h

local: palco da avenida Conselheiro Rodrigues Alves

18/02 (sábado):

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 12h

local: palco da praça do Padre Pedro

Show de pagode com a banda Samba Joy

horário: 16h

local: palco da praça do Padre Pedro

Bloco das Cores

horário: 16h

local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Bloco Barra Funda

horário: 18h

local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Cortejo do Bloco Zé Pereira

horário: 19h

Local: ruas da cidade

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 20h

local: palco da praça do Padre Pedro

Show de axé com a banda Macadame

horário: 21h

local: palco da avenida Conselheiro Rodrigues Alves

19/02 (domingo):

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 12h

local: palco da praça do Padre Pedro

Concurso de Fantasias

horário: 14h

Local: palco da praça do Padre Pedro

Show de pagode com a banda Samba Joy

horário: 16h

local: palco da praça do Padre Pedro

Bloco Rota da Peruca Loka

horário: 16h

Local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Bloco da Cangibrina

horário: 19h

Local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Cortejo do Bloco Zé Pereira

horário: 19h

Local: ruas da cidade

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 20h

local: palco da praça do Padre Pedro

Show de axé com a banda Macadame

horário: 21h

Local: palco da avenida Conselheiro Rodrigues Alves

20/02 (segunda-feira):

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 12h

local: palco da praça do Padre Pedro

Concurso de Pereirinhas

horário: 14h

Local: palco da praça do Padre Pedro

Show de pagode com a banda Samba Joy

horário: 16h

local: palco da praça do Padre Pedro

Bloco Mangueirão do Rhaa

horário: 16h

Local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Bloco Bolinha de Sabão

horário: 18h

Local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Cortejo do Bloco Zé Pereira

horário: 19h

Local: ruas da cidade

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 20h

local: palco da praça do Padre Pedro

Show de axé com a banda Macadame

horário: 21h

Local: palco da avenida Conselheiro Rodrigues Alves

21/02 (terça-feira):

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 12h

local: palco da praça do Padre Pedro

Bloco na Ladeira Despiroca

horário: 15h

Local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Show de pagode com a banda Samba Joy

horário: 16h

Local: palco da praça do Padre Pedro

Bloco da Povo da Cultura

horário: 17h

Local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Cortejo do Bloco Zé Pereira

horário: 19h

Local: ruas da cidade

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 20h

Local: palco da praça do Padre Pedro

Show de axé com a banda Macadame

horário: 21h

Local: palco da avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Bloco do Zé Pereira anima público presente no Revelando São Bento, em São Bento do Sapucaí

Maria Clara Thomaz / Revelando São Bento

