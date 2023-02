Bloco da Ema encerra o Carnaval de Piracicaba; veja FOTOS da festa em cidades da região

Ao todo, 13 cidades da região de Piracicaba tiveram programação durante os dias do Carnaval. Bloco da Ema em Piracicaba no Carnaval 2023

Reprodução/EPTV

O Bloco da Ema encerrou o Carnaval em Piracicaba (SP) nesta terça-feira (21), após apresentações de mais dez grupos nas últimas semanas de fevereiro.

O tradicional bloco completou 18 anos em 2023 e a Ema, gigante boneco que dá nome ao grupo, desfilou alegria e elegância durante o cortejo pelo Largo dos Pescadores. O bloco tem influências da cultura nordestina e afro-brasileira.

Veja na reportagem da EPTV como foi o último dia do Carnaval em Piracicaba:

Blocos agitam foliões no último dia do carnaval de rua de Piracicaba

Ao todo, 13 cidades da região de Piracicaba tiveram programação durante os dias do Carnaval: Águas de São Pedro, Capivari, Cordeirópolis, Cosmópolis, Iracemápolis, Limeira, Mombuca, Nova Odessa, Piracicaba, Rio das Pedras e São Pedro.

Veja abaixo fotos do Carnaval em algumas cidades da região.

Carnaval 2023 na região de Piracicaba; FOTOS

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

