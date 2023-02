Bloco da Salomé abre Carnaval 2023 de Piracicaba neste sábado

Grupo, criado em homenagem à ovelha Salomé, mascote de uma extinta república de estudantes na cidade, desfila em via paralela à avenida Cruzeiro do Sul, com concentração a partir das 15h. Bloco da Salomé faz carnaval de rua desde 2016

O Bloco da Salomé abre neste sábado (4) o desfile de rua de blocos carnavalescos 2023 em Piracicaba (SP). A concentração será às 15h, na praça ao final da rua dos Cravos, no bairro Nova Piracicaba, próximo ao número 187, e o cortejo sai às 16h, em direção à Avenida Cruzeiro do Sul. O desfile é aberto a toda população e tem apoio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac)..

Na concentração, a artista plástica Tikka Meszaros fará uma oficina de máscara para crianças. Já o desfile acontece na alameda ao lado da Avenida Cruzeiro do Sul e por isso o trânsito na via não será obstruído. O bloco segue atrás de um trio elétrico em direção à rampa da avenida, na altura do número 1.700. O desfile será com músicas carnavalescas e marchinhas.

O Bloco da Salomé, criado em 2016, desfila este ano com o tema A Casa Caiu, Mas a Mé esta de Pé, que faz referência, em tom de brincadeira, à demolição da República Pocilga, onde o bloco foi criado por um grupo de amigos que eram estudantes da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP).

O grupo que deu início ao Bloco da Salomé é formado por amigos que se conheceram na República Pocilga, onde vivia a ovelha Salomé, a mascote do espaço, que já faleceu. Além do desfile, conta um dos idealizadores, Márcio Eduardo Biscalchim, o Chinelo, o Bloco da Salomé vai arrecadar leite para a Pastoral do Serviço da Caridade (Pasca) de Piracicaba.

Estrutura e apoios

A Semac vai oferecer banheiros químicos posicionados em vias públicas por onde passarão os foliões. Também apoiam o evento o Coletivo de Cordões e Blocos de Carnaval de Piracicaba.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran) acompanhará os desfiles com uma viatura para orientar o trânsito, assim como a Guarda Civil Municipal de Piracicaba e a Polícia Militar (PM) de Piracicaba.

Homenagem

O desfile de blocos carnavalescos em Piracicaba deste ano é em homenagem a Roberto Crivelari, grande entusiasta do Carnaval de rua na cidade e que faleceu em junho de 2022, aos 67 anos. Por mais de 30 anos ele dialogou com lideranças carnavalescas de outras cidades e estados, além de participar ativamente de atividades relacionadas à festa em Piracicaba.

Como homenagem, Crivelari será lembrado em todos os desfiles de blocos carnavalescos, que começam neste sábado (4), com o Bloco da Salomé, e continuam até a terça-feira de Carnaval (21)_, com outros grupos que serão anunciados na próxima semana.

Serviço

O quê: Desfile do Bloco da Salomé

Quando: Neste sábado (2), com concentração às 15h e cortejo às 16h

Onde: Concentração na Rua dos Cravos, 187, Nova Piracicaba, e cortejo pela alameda ao lado da Avenida Cruzeiro do Sul

Quanto: Gratuito e livre para todos os públicos

