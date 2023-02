Bloco da Vó Tiana cancela evento de carnaval em Campinas previsto para segunda-feira

Atração estava na agenda de blocos de rua do carnaval de 2023. Grupo postou comunicado no Facebook. Comunicado de cancelamento do Bloco da Vó Tiana em Campinas

O Bloco da Vó Tiana, tradicional no carnaval de Campinas (SP), cancelou a atração prevista para a próxima segunda-feira (20) de folia. O grupo se apresentaria na Praça Getúlio Vargas, na Vila Teixeira, entre 15h e 22h.

Um comunicado na página oficial do bloco no Facebook informa o cancelamento, mas confirma presença no carnaval de 2024. O motivo da suspensão da atração, que havia sido confirmada pela prefeitura, não foi informado.

“Esse ano infelizmente NÃO teremos o nosso lindo carnaval na Praça Getúlio Vargas do I.A.P.I. na Vila Teixeira. Estamos nos fortalecendo para fazer um belíssimo carnaval para vocês em 2024. Só mais um aninho de pausa, para o ano quem vem ser o melhor de todos. Como vocês merecem. Agradecemos a compreensão de todos. Até 2024 se Deus quiser.”, diz o texto.

