Bloco de carnaval ‘Batatão’, de Taquaritinga, SP, é retomado após dois anos; veja programação

Tradicional grupo de foliões havia sido suspenso pela pandemia. Programação começa na sexta-feira (17) e dura cinco dias. ‘Jardineira’ e desfile de escolas de samba também estão na agenda. ‘Batatão’, tradicional bloco de carnaval de rua de Taquaritinga, SP, foi cancelado em 2021 e 2022

O tradicional bloco de carnaval “Batatão”, de Taquaritinga (SP), está de volta para alegrar a festa dos foliões. Após dois anos suspenso pela pandemia, o trio elétrico vai agitar o público entre sexta-feira (17) e terça-feira (21).

O evento faz parte da programação do “CarnaTaquá 2023”, promovido pela Prefeitura. Além do Batatão, a agenda também conta com o bloco “Jardineira da Tarde” e desfile de escolas de samba. (veja abaixo programação)

História do Batatão

O grupo surgiu em 1981 por meio do bloco Batata Doce, que organiza os festejos de carnaval nas ruas da cidade.

A princípio, a festa acontecia com uma perua adaptada com caixas de som. O veículo ficava na esquina das ruas Campos Salles e Marechal Deodoro, perto de um dos clubes de Taquaritinga.

Quem não podia entrar nos clubes, festejava com a perua nas ruas. A quantidade de festeiros foi aumentando ano após ano até que, em 1989, o Batatão, que já havia conquistado um trio elétrico com ajuda dos foliões, emplacou de vez.

Hoje, é uma das principais atrações carnavalescas do interior de São Paulo. A festa, em 2020, reuniu 130 mil pessoas durante os dias de carnaval.

De acordo com a administração municipal, a população quase duplica nos cinco dias de festa. Segundo pré-Censo divulgado em dezembro de 2022, Taquaritinga soma 51.833 habitantes.

Veja programação do Carnaval 2023 em Taquaritinga:

Trio elétrico Batatão

Quando: entre sexta-feira e terça, das 22h às 4h

Onde: Rua Campos Sales

Jardineira da Tarde

Quando: entre sábado (18) e segunda-feira (20), das 16h às 19h30

Onde: concentração na Rua Visconde do Rio Branco, em frente à Escola Domingues da Silva

Desfile de blocos e escolas de samba

Quando: entre domingo (19) e terça-feira, a partir das 20h

Onde: Rua Prudente de Moraes

Caminhão do trio elétrico ‘Batatão’ em Taquaritinga, SP

