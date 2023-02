Bloco dos Sujos reúne multidão de fantasiados e irreverentes em Florianópolis; FOTOS

Principal atração do sábado de carnaval, bloco é o maior de Santa Catarina, com expectativa de 200 mil brincantes pelas ruas do Centro. FOTOS: Foliões curtem bloco dos sujos em Florianópolis no sábado de carnaval

Após dois anos sem carnaval por conta da pandemia, o maior bloco de Santa Catarina foi às ruas em grande estilo e com a tradicional irreverência dos fantasiados. Com expectativa de 200 mil brincantes, o Bloco dos Sujos tomou de alegria e muita purpurina as vias do Centro de Florianópolis.

Confira acima as imagens que marcaram o bloco, que é a principal atração deste sábado (18) de Carnaval na capital catarinense.

A festa, que iniciou por volta de 14h e segue até a noite, conta com atrações musicais de todos gostos, com axé, pagode, samba, funk e eletrônica em pontos espalhados. Um trio elétrico também vai desfilar pelo Centro.

