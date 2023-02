Bloco infantil ‘Mamãe eu quero sambar’ convida crianças para folia em Volta Redonda

Bloquinho será neste sábado, no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila. Programação conta com oficinas, recreação e show. Participação é gratuita. Bloco infantil ‘Mamãe eu quero sambar’, edição 2019

Arquivo pessoal

Um bloco infantil promete animar o pré-carnaval das crianças neste sábado (4) em Volta Redonda (RJ). É o “Mamãe eu quero sambar”, que começa a partir de 14h, no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília.

O bloquinho é voltado para as crianças, mas a família inteira é bem-vinda para curtir com os pequenos oficinas infantis, recreação e apresentação musical.

O bloquinho é uma ideia colocada em prática por duas mães desde 2019: Débora Tavares e Gabriela Faria. Depois da maternidade, elas viram a necessidade de oferecer um espaço gratuito para famílias se divertirem com as crianças nesta época de carnaval.

Criadoras do bloco infantil ‘Mamãe eu quero sambar’ em Volta Redonda

Arquivo pessoal

“Sempre fomos apaixonadas por carnaval. Após a maternidade, sentíamos falta de um evento desse tipo, voltado para as crianças aqui na região, e tomamos a iniciativa. Em Volta Redonda tem blocos em que podemos ir com crianças, mas nenhum é feito e pensado especialmente para elas e suas cuidadoras e cuidadores. Sempre tivemos a intenção de promover cultura popular de forma acessível, porque é isso que o carnaval representa”, disse Débora ao g1.

A participação é gratuita, mas as organizadoras pedem uma contribuição para o lanche comunitário que será oferecido no fim da festa.

Programação completa:

14h – Inscrição para oficina de chocalhos

14h30 – Oficina de chocalhos

14h50 – Recreação livre com a tia Júlia

16h – Confecção de estandarte coletivo

16h30 – Show da banda MEQS

Serviço:

O quê: Bloco infantil “Mamãe eu quero sambar”

Quando: sábado (4 de fevereiro), às 14h

Quem pode: classificação livre

Quanto: de graça

Onde: Memorial Zumbi dos Palmares— Rua 23, na Vila Santa Cecília

Vito Califano