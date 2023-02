Personagens da Companhia Era uma Vez e banda de sopro do Clarin Triunfal são atrações de evento que será realizado no Aeroclube do RN. O bloco infantil “Me Leva Mamãe” vai animar o pré-carnaval de Natal no próximo domingo (12). A festa começa às 16h, no Aeroclube do RN.

A programação contará com personagens da Companhia Era uma Vez, banda de sopro do Clarin Triunfal, espaço para pinturas artísticas e penteados, e brinquedos infláveis.

Os ingressos são vendidos pela internet, na Spicy (Shopping Cidade Jardim) e Mundo Spicy (Avenida Alexandrino de Alencar).

Bloco infantil ‘Me Leva Mamãe’ anima pré-carnaval de Natal no próximo domingo (12)

Divulgação

Carnaval 2023 no Rio Grande do Norte: veja mais notícias

Geraldo Azevedo, Monobloco, Fundo de Quintal, Ricardo Chaves e Cavaleiros do Forró: veja programação do carnaval de Natal

Há opções de pacotes promocionais para aproveitar a folia em família. Para curtir a festa, os responsáveis receberão uma camisa do bloco e as crianças deverão comparecer fantasiadas.

O “Me Leva Mamãe” é uma realização da Viva Promoções e Mestiço Produções.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

o

Ufficio Stampa