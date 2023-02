Bloco ‘Nem Se Acaba, Nem Fica Pouco’ ganha as ruas de Natal no sábado (11)

Prévia tem concentração no Bar do Goiamum, no bairro Tirol, e de lá foliões seguem para o Aeroclube, onde terão os shows de Tatau, Gege Bismark, Sax in the House e Diogo das Virgens. O bloco “Nem Se Acaba, Nem Fica Pouco” ganha as ruas do bairro Tirol, em Natal, neste sábado (11). Com concentração no Bar do Goiamum, na Avenida Rodrigues Alves, a prévia de carnaval começa às 16h.

Os foliões seguirão pela rua Alberto Maranhão e entrarão na Avenida Hermes da Fonseca até o Aeroclube do RN, onde serão realizados os shows – entrada permitida apenas com ingresso.

Tatau comanda prévia de carnaval em Natal

Divulgação

A principal atração da festa é o cantor Tatau, um dos maiores nomes da música baiana e que marcou época como vocalista do Araketu. Gege Bismark, Orquestra Clarin Triunfal, Sax in the House e Diogo das Virgens também animam a prévia.

Os ingressos são vendidos pelo Outgo e na loja Oticali (Midway Mall).

