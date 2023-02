Bloco ‘Secos e Molhados’ e dia especial para crianças são atrações na folia de Natividade da Serra

As atrações são gratuitas e serão realizadas na avenida Coronel Luís Fernandes da Silva. Carnaval de Natividade da Serra terá blocos, shows e dia especial para as crianças

Divulgação/Prefeitura de Natividade da Serra

A folia em Natividade da Serra (SP) conta com uma programação com desfile de blocos, shows e um dia especial para as crianças. O tradicional bloco ‘Secos e Molhados’ é uma das atrações.

Os blocos Rancho Cabaré, Secos e Molhados e Margaridas (para a terceira idade) serão responsáveis pelos desfile. Os shows com música ao vivo são atração todos os dias e a programação dedicada às crianças conta com brinquedos, comida e pintura de rosto (confira os detalhes abaixo).

As atrações são gratuitas e voltadas às famílias. O evento terá início de tarde e se encerará antes meia-noite em todos os cinco dias de carnaval.

Toda a programação será concentrada na avenida Coronel Luís Fernandes da Silva.

Divulgação/Prefeitura de Natividade da Serra

Programação completa

18/02 (sábado):

18h: Bloco Rancho Cabaré

19h: show de Monique Ellyn

21h30: Banda na Folia

19/02 (domingo):

12: concentração do Bloco Secos e Molhados

14h: saída do Bloco Secos e Molhados

15h: show de Cristiano Barreto

21h: Banda na Folia

20/02 (segunda-feira):

14h: matinê para crianças (brinquedos infláveis, comida e pintura)

14h: Banda na Folia (músicas infantis)

17h: show de André Moraes

20h: Bloco das Margaridas (3ª idade)

21h: Banda na Folia

21/02 (terça-feira):

21h: Banda na Folia

