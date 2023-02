bloco-submarino-amarelo-realiza-primeiro-ensaio-de-carnaval-nesta-quinta-(9)-em-natal

Com acesso gratuito, ensaio aberto começa às 18h, em frente à Confraria Letra & Música, no bairro de Petrópolis. Bloco Submarino Amarelo tem desfile oficial no sábado de carnaval

Tiago Lima

Após dois anos de hiato por conta da pandemia da Covid-19, o bloco Submarino Amarelo está de volta às ruas de Natal para o carnaval 2023. Nesta quinta-feira (9), haverá um ensaio aberto a partir das 18h, em frente à Confraria Letra & Música, no bairro de Petrópolis. O acesso é gratuito.

Ao som de clássicos dos Beatles, o bloco é diversão garantida para um público exigente de todas as idades. O repertório será todo transformado pela direção musical em ritmos comuns nos bailes de carnaval como a marchinhas, frevo, axé e samba.

O desfile oficial do bloco é no sábado de carnaval – dia 18 -, com concentração no mesmo local do ensaio, a partir das 16h. O cortejo segue às 19h para o Largo do Atheneu, onde a banda do Submarino Amarelo se apresenta no palco oficial do Polo Petrópolis.

O bloco conta com uma banda de frevo com 25 músicos sob o comando do maestro Gilberto Cabral e um grupo de estrelas formado por Fernando Suassuna e Darlan Marley (bateria), Paulo De Oliveira (contrabaixo), Stallone Terto (guitarra), Eduardo Taufic (teclados), Ramon Gabriel (percussão), Fábio Isaac (saxofone), Isaque Ferreira (trombone), Wanderley Amaro (trompete), Paulinho, Bárbara Mattiuci e Claudio Weiss (vocais).

A Confraria Letra & Música fica na Avenida Floriano Peixoto, 290, em Petrópolis.

Vittorio Ferla