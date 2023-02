Bloco Suvaco do Careca promove baile de máscaras neste domingo (12) em Natal

Evento será realizado no Praiamar Hotel, em Ponta Negra, com presença da Escola de Samba Balanço do Morro. Ingressos são gratuitos. Escola de Samba Balanço do Morro se apresenta em evento do bloco Suvaco do Careca, em Natal

O bloco Suvaco do Careca promove neste domingo (12) um baile de máscaras, no Praiamar Hotel, no bairro de Ponta Negra, em Natal. O evento começa às 16h.

A festa terá a Roda de Samba DuCareca, Escola de Samba Balanço do Morro e Banda do Suvaco, com muito frevo, samba reggae e marchinhas.

A organização avisa que só terá acesso ao evento quem estiver usando máscara. Os convites são gratuitos, distribuídos a partir de ações promocionais publicadas nas redes sociais do bloco.

A Roda de Samba DuCareca reúne instrumentistas como o maestro Rafael Almeida e o violonista Alexandre Moreira, e, durante o ensaio geral, vai receber a participação dos cantores Debinha Ramos, Analuh Soares e Josi Ribeiro.

A Escola de Samba Balanço do Morro se apresenta com bateria, passistas, casal de mestre-sala e porta-bandeira.

A Banda do Suvaco encerra a noite com repertório comandado pelos cantores Leo Nunes e Laryssa Costa, com arranjos do guitarrista Ricardo Baya.

O bloco Suvaco do Careca sai às ruas de Ponta Negra no domingo (19) de carnaval.

