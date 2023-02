Blocos carnavalescos cancelados pela chuva se apresentam neste domingo em Cubatão, SP

Blocos Tô de ressaca mas vou, União das Vilas e Banda Santista de Cubatão se apresentam das 14h às 19h. Blocos cancelados pela chuva se apresentam neste domingo em Cubatão

Três blocos carnavalescos, que foram cancelados por conta das fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista, se apresentam neste domingo (26) em Cubatão (SP).

Após duas temporadas de paralisação por conta da pandemia do coronavírus, os tradicionais blocos de rua e bandas retornaram neste ano para celebrar o Carnaval de 2023 em Cubatão. A programação ocorreu ao longo do mês, de 5 a 22 de fevereiro, em diversos bairros, atraindo grande público.

Os blocos Tô de ressaca mas vou, União das Vilas e Banda Santista de Cubatão se apresentam das 14h às 19h neste domingo, em pontos diferentes da cidade.

Confira os endereços:

BLOCO DA RESSACA “TÔ DE RESSACA MAS VOU” – Ilha Caraguatá

Rua José Cascardi com Fued Farah (Praça do “Pamos”)

BANDA UNIÃO DAS VILAS – Vila Natal

Rua 25 de Dezembro com a Rua das Primaveras

BANDA SANTISTA DE CUBATÃO – Jardim Casqueiro

Av. Beira Mar em frente ao Cantinho dos Aposentados

