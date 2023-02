Blocos de carnaval alteram trânsito de São José dos Campos; veja quais são as mudanças

Cidade contará com o desfile de 21 blocos de rua entre quarta-feira (15) e terça-feira (21). Pirô Piraquara abre oficialmente o Carnaval em São José dos Campos

Claudio Vieira/PMSJC

O trânsito de São José dos Campo irá sofrer alterações durante os dias de folia de carnaval. As alterações devem acontecer nas regiões central, norte, leste e sul da cidade.

As mudanças começam nesta quarta (15) com o desfile do bloco do Inpe e se estendem até terça-feira (21). Ao todo, a cidade terá o desfile de 21 blocos de rua durante a folia.

Em todos os eventos, agentes da mobilidade estarão presentes para orientarem as eventuais mudanças e escoltarem os pedestres.

Confira os trajetos de cada bloco:

Quarta-feira (15)

Bloco do Inpe (das 17h às 21h)

Concentração no Parque Vicentina Aranha. O desfile terá início na rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais e seguirá no sentido da avenida Nove de Julho (contramão), até as ruas Serimbura e José Bonifácio, retornando para a avenida Heitor Villa Lobos e encerrando no Vila Ema.

Quinta-feira (16)

Bloco Pirô Piraquara (das 15h às 17h)

Concentração na Praça Afonso Pena no cruzamento com a rua Rui Dória, seguindo para a avenida São José, avenida Madre Thereza, rua Coronel Madeira e avenida João Guilhermino, retornando pela avenida Doutor Nelson D’Avila até o ponto de início.

Bloco Vista Verde (das 17h30 às 19h)

Concentração na aua México com o desfile seguindo pela rua Argentina, rua Estados Unidos e rua Curaçao, retornando para a rua México.

Sexta-feira (17)

Desfile do Colégio Evolução (das 17h às 18h30)

Concentração na rua Crato, no Parque Industrial, na região sul, às 17h. O desfile seguirá até a rua Teresina, rua Anápolis, rua Teresina e rua Camocim, retomando ao local de saída com encerramento previsto para às 18h30.

Sábado (18)

Bloco Pirô Piraquara (das 9h às 11h)

Concentração na Travessa Chico Luiz (ao lado do Mercado Municipal), seguindo pela rua Sebastião Humel, rua Vilaça, rua Coronel José Monteiro e avenida São José até a Praça Afonso Pena.

Bloco da Confraria do Samba (das 17h às 19h)

Concentração em frente ao estádio Martins Pereira, seguindo para a rua Pedro Pinto da Cunha Filho e rua Martins Pereira até a rua Ana Gonçalves da Cunha, 351.

Bloco Raios e Trovões (das 13h às 20h)

A rua Doutor Aleixo Mascarenhas, na Vila Maria, será interditada para a concentração do bloco entre o cruzamento com a rua Siqueira Campos e a avenida 23 de Maio, a partir das 13h. O trajeto se inicia na própria rua Doutor Aleixo Mascarenhas, seguindo pela rua Siqueira Campos, rua Carvalho de Araújo e avenida 23 de Maio, encerrando na rua Doutor Aleixo Mascarenhas.

Bloco da Assem (das 8h30 ao meio-dia)

O bloco sairá com um carro alegórico do Largo São Benedito, no centro, seguindo pela Rua 15 de Novembro e rua Rubião Júnior até a rua Conselheiro Rodrigues Alves.

Bloco As Mirandas (13h às 15h30)

No Distrito de São Francisco Xavier, o bloco ‘As Mirandas’ seguirá pela rua Sete de Setembro, Praça Cônego Antônio Manzi e rua 15 de Novembro.

Bloco Malazarte (às 16h)

Também em São Francisco Xavier, o trajeto do bloco seguirá pela rua 13 de Maio, praça Cônego Antônio Manzi e rua 15 de Novembro, iniciando logo após o bloco ‘As Mirandas’.

Domingo (19)

Bloco da Capivara Neon (das 16h às 20h)

Concentração na praça Pedro Américo, no Jardim Maringá, com o trajeto seguindo pela rua Euclides da Cunha, rua Serimbura, rua Casemiro de Abreu, praça Pedro Américo, rua Euclides da Cunha, rua Serimbura, rua General Osório, rua Euclides da Cunha e rua Serimbura, encerrando na rua José Bonifácio.

Bloco de São Francisco Xavier (das 16h às 19h)

O bloco seguirá pela rua Treze de Maio e praça Cônego Antônio Manzi até a rua 15 de Novembro, no distrito de São Francisco Xavier.

Bloco da Galinha D’Angola (das 6h às 13h)

A partir das 6h, a rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais será interditada. O desfile terá início por volta das 9h30 na rua Engenheiro Prudente Meireles de Moraes, seguindo pela avenida São João, rua Madre Paula de São José, avenida Nove de Julho e rua Engenheiro Prudente Meireles de Moraes, em frente ao Parque Vicentina Aranha.

Bloco Uai Folia (das 16h às 19h)

A concentração será na praça Armando Sales de Oliveira, em Santana, seguindo pela rua Consolação, rua São Luiz Gonzaga, rua São Jorge, rua José Dias de Aguiar, rua Raul Ramos de Araújo, rua Guarani, praça Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro e rua Jaci até a rua São Jorge.

Bloco do Turco (das 16h às 20h)

A concentração do bloco será na rua Pedro de Toledo, na Vila Ema, seguindo para a avenida Nove de Julho, avenida Paulo Becker, avenida Adhemar de Barros e rua Santa Elza até a Praça Antilhas.

Bloco Vai Vomita e Vorta (às 16h)

Similarmente ao trajeto dos outros blocos, a concentração será praça Cônego Antônio Manzi e o desfile seguirá pela rua 15 de Novembro, no distrito de São Francisco Xavier.

Bloco Agro Farra (das 16h30 às 18h30)

O trajeto do bloco deve seguir pela rua 13 de maio, praça Cônego Antônio Manzi e rua 15 de Novembro, iniciando logo após o bloco ‘As Mirandas’, no distrito de São Francisco Xavier.

Segunda-feira (20)

Bloco Pedra Vermelha (às 16h)

O trajeto do bloco deve seguir pelo Largo São Sebastião e pela rua 15 de Novembro, no distrito de São Francisco Xavier.

Terça-feira (21)

Bloco do Balaioo (das 15h às 18h)

Concentração terá início às 15h no recuo da rua São Januário, no Jardim São Judas Tadeu. O trajeto seguirá pelas ruas São Januário, rua São Jerônimo e avenida São Afonso Maria, com dispersão na rua Antiga Estrada Paraibuna.

Bloco do Brabuleta (das 15h às 20h)

Início da concentração na praça Hermenegildo, seguindo o desfile pela rua Caninhanha Filho e avenida Cidade Jardim, retorno após o cruzamento com a rua Iporanga, avenida Cidade Jardim, rua Avelina Faria Cursino, rua José Pedro Perotti, rua Adolfo Castanho (ida e volta), rua José Pedro Perotti e avenida Cidade Jardim até a praça Hermenegildo.

Bloco Amigos da Mujica e Maracatu Baque do Chico (às 16h)

O desfile sairá da rua 15 de Novembro no distrito de São Francisco Xavier, passando pela praça Cônego Antônio Manzi e retornando para a rua 15 de Novembro.

Veja mais notícias sobre o Vale do Paraíba e região

Vittorio Rienzo