Blocos de carnaval e matinê agitam foliões em Cubatão nesta sexta-feira

Prefeitura de Cubatão

A Prefeitura de Cubatão (SP), preparou diversas atrações para os foliões no Carnaval. Para as crianças, a matinê acontece nesta sexta-feira (17), a partir das 14h, no Parque Anilinas. Por volta das 20h, terá um concurso de fantasias que vai premiar os pequenos mais estilosos.

De sábado (18) até a quarta-feira (22) de cinzas, pelo menos 13 blocos carnavalescos percorrem ruas e avenidas da cidade (veja programação abaixo). De acordo com a administração municipal, a festa será uma grande alegria para a cidade, prestigiando a criançada e as comunidades por meio dos blocos.

Programação completa

17 de fevereiro: das 14h às 20h – Matinê no Parque Anilinas, com concurso de fantasias infantis

18 de fevereiro: das 14h às 19h

Bloco Tô Ilhado – Rua Nadir Teresa Esteves

Bloco Vem Quem Quer – Jardim São Francisco

Bloco Afegão Loukos – Jardim Real

19 de fevereiro: das 14h às 19h

Bloco da ressaca- “Tô de ressaca mas vou” – Rua José Cascardi com Fued Farah (Praça do “Pamos”)

Banda União das Vilas – Vila Natal

Banda Santista de Cubatão – Jardim Casqueiro

Bloco Cutucando o vale – Vale Verde

20 de fevereiro: das 14h às 19h

Banho da Dona Rosa – Conjunto Rubens Lara (Parque São Luiz)

21 de fevereiro: das 14h às 19h

Bloco Cutucando o Vale – Vale Verde

Bloco Carnalone – Vila Natal

Bloco da democracia- Vila Nova

Banho da Dorinha- Rubens Lara (Parque são Luiz)

22 de fevereiro- das 14h às 19h

Bloco do fim do mundo – Centro e Vila Nova

