Blocos de rua em Boa Vista e forró no interior: veja programação da última noite do carnaval 2023 em Roraima

Circuito da prefeitura com blocos de rua ocorre em cinco pontos de Boa Vista. ‘Carafolia’ segue em Caracaraí, no Sul de Roraima. Amigas curtem carnaval 2023 em Boa Vista

Leo Costa/Semc/Prefeitura de Boa Vista

As festas de carnaval em 2023 se encerram na noite desta terça-feira (21). E para quem ainda pretende curtir a última de folia tem cinco opções de festa no circuito de blocos de rua organizado pela prefeitura de Boa Vista, festa particular em bares da capital, ou o carnaval diferenciado de Caracaraí, com direito ao típico forró de interior.

Veja a programação:

Circuito da prefeitura de Boa Vista

Ville Roy – Bloco Canaimé (Banda Elos); Bloco da Carretinha (Banda Fuzuêra); Bloco do Twitter, 18h; Bloco do Servidor (Leka Denz); Bloco Fla Folia (Banda Pagode com Stylo);

Praça do Nova Cidade – Bloco Mamãe Eu Quero Brincar (Anne Louise Sanfoneira; Atração Musical: Ellen e Banda;

Praça Cabos e Soldados – Bloco Dente de Leite (Banda Xama na Pegada); Bloco Nona Banana (Orion e Banda)

Praça Maria da Penha – Atração Musical: Brisiane e Banda; Atração Musical: Felipe Cardoso e Banda;

Palco Aderval da Rocha – Bloco Coração Folia (Dithania); Bloco Beijo Bom (Fagner França).

Festa privada na capital

Diga que Valeu (Naipe): Mestre Cervejeiro, às 22h. Atrações: Xote de Buteco, Márcio Alexandre e banda e DJ PV. Ingresso: R$ 20.

‘Carafolia’, em Caracaraí

17h – Arrancadão de moto

17h – Juninho na pegada

21h – Forró dos Champions

22h30 – Thalita e Kauan

00h30 – Forró do Patrão

02h30 – DJ Estrela

03h – Neto LX – Atração da Bahia

O carnaval de Boa Vista este ano, ao contrário de períodos anteriores, ocorre em vários pontos da cidade. Chamado pela prefeitura de “Carnaval de todos”, a festa é primeira desde a pandemia – em 2022 e 2021 não teve, e também a primeira da gestão do prefeito Arthur Henrique (MDB), eleito em 2020.

Vito Califano