As atividades serão realizadas na praça Padre Domingos Segurado e são gratuitas. Blocos de rua Mosquito Rato e Galera do Apê animam carnaval em Joanópolis, SP

Divulgação/Prefeitura de Joanópolis

A Prefeitura de Joanópolis (SP) confirmou na tarde desta terça-feira (14) que voltará a realizar a folia de carnaval na cidade depois de três anos.

A programação conta com desfile dos blocos de rua Mosquito Rato e Galera do Apê, shows da banda Blue Boys e matinês para as crianças (confira os detalhes abaixo).

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

Confira a página especial do g1 para o carnaval

Todas as atividades são gratuita e serão concentradas na praça Padre Domingos Segurado, na região central da cidade. As atrações serão realizadas entre os períodos da tarde e da noite.

Programação completa

18/02 (sábado):

21h: desfile dos blocos de rua Mosquito Rato e Galera do Apê

22h30: show da banda Blue Boys

19/02 (domingo):

15h30h: matinê para as crianças

22h30: show da banda Blue Boys

20/02 (segunda-feira):

22h30: show da banda Blue Boys

21/02 (terça-feira):

15h30h: matinê para as crianças

22h30: show da banda Blue Boys

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Rienzo