Blocos de rua prometem agitar as ruas de São Vicente; confira programação

Além dos blocos tradicionais, o município terá dois blocos inclusivos neste ano. Blocos prometem agitar ruas de São Vicente; confira programação

A Prefeitura de São Vicente, no litoral de São Paulo, organizou uma programação especial para os foliões, neste carnaval, que vai até o dia 26 de fevereiro. Além dos blocos tradicionais, o município terá dois blocos inclusivos, o “CarnaTEA” e o “Carnaval da Melhor Idade”, contando também com blocos na Área Continental.

Entre os destaques dos blocos estão o Ba-bahianas, que promete reunir foliões no domingo (19). A concentração será às 10h, na Área de Eventos da praia do Itararé. Para participar é necessário trocar 1kg de alimento por ingresso. Não será permitida a entrada com alimento ou bebida.

O bloco Banda do Frei será na terça-feira (21). A concentração está prevista para às 10h, na Rua Américo Brasiliense e a apresentação está marcada para às 13h. A Prefeitura estima que 5 mil pessoas passem pelo bloco.

Na quarta-feira (22), será a vez da Banda Bicho Pegô, uma das mais tradicionais da Baixada Santista. A concentração do evento acontece às 16h na Praça 22 de Janeiro, no Centro, com encerramento às 20h30.

O Carnaval da Melhor Idade é outro destaque da cidade. Será o primeiro evento para este público em São Vicente. O encontro acontecerá na Praça 22 de Janeiro, na quarta-feira (22), das 16h às 20h.

Confira programação completa:

Arena do Itararé:

19 de fevereiro – Bloco Ba-bahianas – das 10h às 15h

25 de fevereiro – Ressaca de Carnaval – Show do Inimigos da HP – a partir das 18h

Bairros:

17 de fevereiro: Banda R7 – Rua do meio, na Vila Margarida, das 15h às 20h30

18 de fevereiro: Bloquinho Infantil Carnavila – Parque Cultural Vila de São Vicente, das 14h às 18h

18 de fevereiro: Banda Olhas Elass – Avenida Ayrton Senna, nº1 – Ilha Porchat.

18 de fevereiro: Banda: México 70 – Rua Alcides Alves de Carvalho, das 17h às 20h30

18 de fevereiro: Banda: Boneca da Guarani – Palco na Rua Guarani, das 17h às 20h30

19 de fevereiro: Banda Cruz de Malta – Rua Graciliano Ramos, no Jockey Clube, das 11h às 16h

19 de fevereiro: ‘Carnafolia – Projeto Pé na Areia 2023’, na Rua Rui Neves Requejo, no Parque São Vicente, das 16h às 20h30

19 de fevereiro: Banda: M.D.C, na Rua Walter Melarato, no Humaitá, das 16h às 20h30

20 de fevereiro: ‘Banda Praça 12’, na Praça Marcos Freire, no Humaitá, das 11h às 16h

20 de fevereiro: ‘Banda Monas e Monos’, no Bolsão de estacionamento do Itararé, das 16h às 20h30

20 de fevereiro: ‘Banda: Vai q Vira’, na Rua Dorgival Felipe, no Jardim Rio Branco, das 15h às 20h30

20 de fevereiro: ‘Banda: Bicho Pegou’, na Praça 22 de Janeiro, no Centro, das 16h às 20h30

21 de fevereiro: ‘Banda do Frei’, na Rua Américo Brasiliense com a Rua Frei Gaspar, das 13h às 20h30

21 de fevereiro: Banda do Gaudio, na Rua Frei Gaspar, em frente ao Restaurante Gaudio, das 15h às 20h30

21 de fevereiro: Bloco do Glitter, na Avenida Ayrton Senna, na Ilha Porchat, das 14h30 até 20h30

21 de fevereiro: Bloco do Sapo, na Avenida Geraldo Volpe, no Humaitá, das 14h às 19h

21 de fevereiro: ‘Flash Back de Carnaval – Banda do Pedrinho’, na Rua Caetano Cardamone, no Japuí, 12h às 20h30

24 de fevereiro: Banda X – Rua Anadir, no Jóquei Clube, das 17h às 20h30

25 de fevereiro: ‘Banda: Recreativa da Praça Okley’, na Rua Praça Jorge Amado, no Joquei Clube, das 16h às 20h30

25 de fevereiro: CarnaMeireles, na Rua Jacobina, no Quarentenário, das 15h às 20h30

25 de fevereiro: Bloco Inclusivo CarnaTEA, na Praça 22 de Janeiro, a partir das 13h

26/02 – Banda: Mandelâo – Rua Rio de Janeiro, nº83, Jardim Irmã Dolores, das 16h às 20h30

26 de fevereiro: Banda: CarnaIlha, na Avenida Mecanizada 7000, no Jóquei, das 14h às 20h30

26 de fevereiro: Banda: Smoking, na Rua Vereador Wilson Thomaz, das 15h às 20h30

26 de fevereiro: Carnaval da Melhor Idade, na Praça 22 de Janeiro, das 16h às 20h

