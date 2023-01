Bloqueio na Rodovia Altino Arantes: colisão com barreira deixa um morto e um ferido em Batatais

Carro capotou após passar por trecho bloqueado no km 46 da via. Interdição acontece devido a ponte que cedeu em dezembro de 2022. Capotamento ocorreu em trecho bloqueado após queda de ponte entre Batatais e Altinópolis, SP

Reprodução/TV Claretiana

Um motorista morreu e um passageiro ficou ferido após um carro atingir uma barreira de terra na Rodovia Altino Arantes (SP-351), em Batatais (SP), na madrugada deste domingo (29).

LEIA TAMBÉM:

Obras para recuperação de ponte que cedeu em Batatais começam até o fim de semana, diz DER

Asfalto cede em ponte que liga Batatais a Altinópolis e trânsito é interditado

DER segue sem prazo para liberar Rodovia Altino Arantes entre Batatais e Altinópolis

A barreira foi colocada para alertar sobre a ponte que cedeu em dezembro de 2022 nas proximidades do quilômetro 46.

De acordo com informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, junto à Polícia Militar Rodoviária (PMR), o carro capotou após passar pelo trecho.

O condutor morava em Altinópolis (SP), e a PMR acredita que, por ser de madrugada, ele não tenha percebido a barreira. A vítima morreu ainda no local.

Já o passageiro foi encaminhado a um hospital em Batatais. O estado de saúde não foi divulgado. O acidente deve ser investigado pela Polícia Civil.

Responsável pelo trecho, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foi procurado, mas não havia enviado se pronunciado até a última atualização da matéria.

Obras

Por meio de nota na segunda-feira (23), o DER disse que as obras para recuperação da ponte cedida começariam até esse fim de semana.

Os serviços custarão aos cofres públicos aproximadamente R$ 2,3 milhões, informou o departamento.

Interdição em trecho da Rodovia Altino Arantes, entre Batatais e Altinópolis, SP, segue por prazo indeterminado

Reprodução/EPTV

O problema

A ponte liga Batatais a Altinópolis e caiu na tarde de 7 de dezembro de 2022 por causa do grande volume de água em tubulações subterrâneas. Uma delas não suportou e cedeu, levando o asfalto e deixando uma cratera no lugar da estrutura.

Cratera na Rodovia Altino Arantes causa problemas para motoristas

Aproximadamente 30 km de pista foram interditados. Na época, uma estrada vicinal chegou a ser liberada, mas o risco de desmoronamento fez com que o trânsito fosse suspenso.

Desde então, motoristas têm usado as seguintes rotas alternativas:

O motorista que sai de Minas Gerais (MG) (São Sebastião do Paraíso (MG) para Altinópolis) pode acessar o desvio no km 16+400 pela SP-338 (Rodovia Joaquim Ferreira) até o km 311 onde ele utilizará a SP-333 (Rodovia Abraão Assed) sentido Ribeirão Preto;

Quem vai sentido Minas Gerais (Batatais para São Sebastião do Paraíso (MG) ou cidades do Sul de Minas) pode fazer o sentido contrário citado acima ou utilizar SP-334 (Rodovia Cândido Portinari) até Franca, onde acessará a SP-345 (Rodovia Ronan Rocha) sentido Patrocínio Paulista (SP) e Itirapuã (SP).

Capotamento ocorreu no km 46 da Rodovia Altino Arantes em Batatais, SP

Reprodução/TV Claretiana

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vito Califano