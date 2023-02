Bloqueios de rodovias após as eleições influenciam aumento de preços de alimentos em Piracicaba em 2022, diz estudo da USP

No total, aumento foi de 0,96%, segundo índice da Fealq/Esalq, mas alta de alimentos específicos chegou a até 73,2%; bloqueios de estradas dificultando escoamento de produção, chuva e variação na oferta e demanda estão entre motivos. Hortaliças em geladeira de supermercado

O bloqueio de rodovias contra o resultado das eleições para presidente, entre outubro e novembro de 2022, dificultou o escoamento da produção e levou ao aumento de preços de alimentos. É o que mostra o Índice de Cesta Básica de Piracicaba (ICB), produzido por pesquisadores da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq/Esalq) com base no período entre junho e novembro do ano passado.

O maior aumento nos seis meses analisados foi o da cebola, de 73,2%. Para este alimento, além além dos bloqueios das estradas, os pesquisadores também citam a redução da área plantada e a influência das chuvas.

“Os produtores tomaram a decisão de reduzir a área plantada, devido o aumento dos custos de produção. Aliado a isso, de acordo com a Revista Hortifruti, a colheita na região sul foi antecipada, visando suprir a alta demanda e temendo as chuvas que afetaram sensivelmente a colheita no mês de novembro. Com isto, houve maior dificuldade no escoamento do produto e, em alguns casos, o bulbo foi colhido ainda verde. Ademais, os efeitos das paralisações nas rodovias, após as eleições, foram cruciais para a variação observada”, detalham os pesquisadores.

Embora tenha apresentado redução do acumulado do semestre, especificamente em novembro o alho teve um aumento de 9,24% no custo, o que também é relacionado, entre outros motivos, aos bloqueios de rodovias.

“Já o alho teve um aumento expressivo de quase 10%, sendo fortemente afetado pelos problemas de transporte e escoamento causados pelas paralisações que ocorreram após os resultados das eleições. Assim, nem mesmo a redução dos impostos que incidem nas importações (fator que tenderia a pressionar seu preço para baixo) foi capaz de amenizar os efeitos das manifestações”, acrescenta outro trecho do estudo.

Um dos autores do levantamento, o economista Bruno Pissinato também cita que tiveram elevação no valor devido aos atos contra os resultados nas urnas a batata, vagem e pimentão. Ele explica que alguns produtos vêm de regiões mais afastadas dos centros consumidores e Ceasas da região de Piracicaba, como nordeste e sul de Minas Gerais.

“[Os bloqueios] impactaram no transporte dessa colheita, e alguns produtores atrasaram a colheita tendo em vista essa situação que ocorreu no final do ano. Portanto, houve um pequeno desabastecimento e perdas de produto no campo que ocorre devido ao atraso da colheita”, explica Pissinato.

Principais vilões

Cebola, biscoito, frango, extrato de tomate, ovos e leite estão entre os alimentos que tiveram o maior aumento de preço na cesta básica entre junho e novembro em Piracicaba.

Segundo o levantamento, a variação total da cesta básica no período foi de 0,96%, percentual menor do que em nível nacional, que foi de 2,76%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No entanto, quando analisados alimentos específicos, a alta chega a até 73,2%, que foi o aumento registrado para a cebola.

Por outro lado, também houve alimentos com queda no valor durante o período, o que foi o caso de itens como carne de primeira, alho, feijão carioquinha, óleo de soja e batata.

Em relação aos aumentos dos preços do frango resfriado, de acordo com a análise, podem ser atribuídos ao crescimento dos custos de alimentação para a criação dos animais, principalmente, milho e soja. Por outro lado, a menor demanda pelo produto em dezembro, devida às festas de fim de ano, ocasionou a redução nos preços.

“O leite apresenta aumentos decorrentes de menor oferta de produto no mercado, devido à tendência de alta dos custos de produção – o que levou à saída de muitos produtores da atividade”, revela o levantamento.

Já sobre a redução dos preços do café, no final do ano, os pesquisadores apontam que é decorrente do aumento na oferta do produto no mercado, dadas as melhores condições de produção durante o período, marcado por chuvas mais frequentes, o que favorece o desenvolvimento da lavoura.

