Bloquinho de carnaval reúne crianças e pets em Boa Vista: ‘inclusão’, diz organizadora

Festa do bloquinho “Pet e Kids do Caramelo” ocorreu na praça do bairro dos Estado e fez parte da programação do carnaval da prefeitura. Jovem aproveita bloco de carnaval dedicado a crianças e pets em Boa Vista

Rayane Lima/g1 RR

O bloquinho “Pet e Kids do Caramelo” reuniu crianças e muito pets na tarde nesse domingo (19) de carnaval em Boa Vista. Os foliões se reuniram na praça do bairro dos Estados, zona Leste de Boa Vista.

O bloquinho reuniu várias famílias que, junto dos animais de estimações, brincara e pularam carnaval.

Um das organizadoras, Lidiane Santos, que é publicitária, contou que a ideia de fazer o bloquinho surgiu na pandemia, e tem a proposta de valorizar a cultura do carnaval, por meio da união as famílias e seus pets.

“Infelizmente, após a pandemia, muitas famílias acabaram se isolando, e uma das coisas que nos restava era se encontrar na praça. Então, tive a ideia de criar um bloquinho que realmente levasse toda a família, e aí é claro, tinha que incluir os pets”, afirma.

Bloquinho Pet & Kids do Caramelo em Boa Vista

Parte do dinheiro arrecadado com o bloquinho será doado para instituições de resgate de cães, e para pessoas que não tem condições de comprar ração para os pets.

A inclusão não foi para só nos pets. O bloquinho “Pet e Kids do Caramelo” também tinha um trio elétrico com um som diferenciado, pensado para que crianças com espectro autista e com síndrome de down pudessem aproveitar a folia.

Alice Maria, de 9 anos, e Ana Cecília, de 3 anos, compareceram no bloquinho para curtir e brincar com os pets

A estudante Adria Cristine, de 17 anos, tutora da cadelinha da raça dachshund, conhecidos como ‘salsicha’, Lola Maria, de 4 anos, disse que ficou sabendo do bloquinho por meio das redes sociais da prefeitura.

“A mamãe sempre gostou bastante de carnaval, e eu também. Então, a Lola Maria também já participou de outros carnavais, e sempre ela participa. Mas, agora, esse é especial, para ela e para as crianças”.

A programação de Carnaval organizada pela prefeitura segue nesta segunda-feira (20) em seis pontos de Boa Vista.

Família brinca com as pets, uma da raça Pug, Mel, de 7 anos, e outra da raça buldogue, Boneca, de 4 anos, no bloquinho Pet e Kids do Caramelo em Boa Vista

Publicitária Lidiane Santos, uma das idealizadoras do bloquinho para crianças e pets em Boa Vista

pappa2200