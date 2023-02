Bloquinho ‘Eu Amo Olinda, Mas Não Largo do Atheneu’ sai às ruas de Petrópolis no sábado (4)

Com animação da orquestra Frevo do Xico, concentração acontece na Rua Potengi, a partir das 15h. O bloco de prévia carnavalesca “Eu Amo Olinda, Mas Não Largo do Atheneu” volta às ruas do bairro de Petrópolis, em Natal, neste sábado (4). O acesso é gratuito, com concentração em frente à loja Sem Etiqueta Petrópolis, na Rua Potengi, a partir das 15h.

Após dois anos sem carnaval por conta do isolamento social, a animação ficará por conta da orquestra Frevo do Xico.

Bloquinho ‘Eu Amo Olinda, Mas Não Largo do Atheneu’ está de volta

A organização avisa que é permitido o acesso com bebidas.

O bloquinho é realizado pela marca potiguar Sem Etiqueta, reunindo clientes e amigos, e, além da animação, reforça o respeito à diversidade.

