Bloquinho Petrópolis embala a quinta-feira (16) de pré-carnaval em Natal

Prévia na Rua Ângelo Varela tem shows de Mesa Doze, Samba Preto no Branco e participação da cantora baiana Alobened, ex-vocalista da Banda Mel. O Bloquinho Petrópolis festeja o quinto ano de folia em Natal, nesta quinta-feira (16). A prévia terá as bandas Samba Preto no Branco e Mesa Doze, além da bateria Batukedô e participação especial da cantora baiana Alobened, ex-vocalista da Banda Mel. A festa será na Rua Ângelo Varela, no bairro Tirol, próximo ao bar Dom Vinícius, a partir das 18h.

Alobened, ex-vocalista da Banda Mel, participa de prévia em Natal

Divulgação

As vendas estão abertas no site Outgo e na loja Tommy Hilfiger (Midway Mall).

Alobened é um nome que marcou época na Banda Mel. Estreou aos 18 anos a convite do irmão, que fez parte da Banda Eva. Passou a se apresentar em alguns shows do grupo no antigo Clube Espanhol, em Ondina. Foi em uma dessas apresentações que os produtores da Banda Mel deram atenção à voz e ao carisma da garota, e a convidaram para fazer parte do grupo, que estourou durante a década de 90. Foram 11 anos à frente do grupo, tornando-se uma das precursoras do axé music e responsável por levar o samba reggae para o resto do Brasil. Após a saída da banda, a cantora seguiu a carreira musical com projetos pessoais.

Mais Informações e vendas via pix pelo telefone (84) 99418-9794.

Mata