Bloquinhos de carnaval, shows e exposição estão na programação da Agenda Cultural em Sergipe

O g1 listou alguns eventos que acontecem durante o mês de fevereiro. Eventos musicais e culturais acontecem durante este mês de fevereiro em Sergipe. O g1 Sergipe listou algumas atividades. Confira:

Bloquinho in Amsterdan

Tuka Velloz

Reprodução/ Instagram

Confira a agenda cultural de Sergipe

Neste sábado (4), tem ‘Bloquinho in Amsterdan’, com Banda Frevo, Tuka Veloz, Dan Chicleteiro, Magaba, Axé Vinil e Ricarddo Cantor.

A festa acontece às 21h, na casa de show Amsterdan, localizada na Rua Tenente Aragão, no Bairro Farolândia, em Aracaju.

Samba Folia

Vocalista da Banda Top7

Arquivo Pessoal

A festa Samba Folia acontece a partir das 22h deste sábado (4) e será comandada por Razeky, Mariany e Top 7.

O evento acontece no Lounge Bar Metropolitan. Informações pelo telefone (79) 99961-5283.

CarnaFunk

DJ Luckinhas

Arquivo Pessoal

Neste sábado (4), a partir das 22h acontece a festa CarnaFunk. O evento vai reunir os DJ Hirgor M e DJ Luckinhas.

Na programação, o funk atual, das antigas, carioca, paulista, proibidão, entre outros. O evento acontece no Vibe Music Lounge, localizada na R. Pedro Mandarino, 130, Bairro Coroa do Meio. Informações pelo telefone (79) 99999-6861.

Isabela Moraes

Isabela Moraes

Reprodução/Arquivo Pessoal

O show ‘Estamos Vivos’, da cantora e compositora pernambucana Isabela Moraes, expoente da nova MPB, chega em Aracaju para apresentação única.

O show de voz e violão será realizado, a partir das 20h, no Café da Gente, localizado no Museu da Gente Sergipana, na Av. Ivo do Prado, 398, Centro. Os acessos são limitados e podem ser adquiridos via Sympla .

Festival de Cultura e Gastronomia

Vocalistas da Banda Calcinha Preta

Divulgação/Arquivo

Também neste sábado (4), acontece o Festival de Cultura e Gastronomia na Fazenda Vidam Escurial, localizada em São Cristóvão.

O evento acontece a partir das 12h, e será comandado pela Banda Calcinha Preta e a cantora Amorosa. A programação conta ainda com Três Moleques, Paulo Santos, Orquestra Balança Eu, peças teatrais e encenações de traduções da cultura nordestina, e outras atrações.

Os Ingressos estão sendo vendidos no site Vidam Hotel Aracaju, ou através dos telefones: (79) 99863-1002 / (79) 3304-0700.

Raffael Oliveira canta Jorge Aragão

Cantor Raffael Oliveira

Foto Divulgação

Raffael Oliveira canta Jorge Aragão no dia 10 de fevereiro, em show de samba que promete embalar o público com canções como Malandro, Papel de Pão, Alvará e Identidade.

A apresentação acontece na 1AGallery, localizada na Avenida Gentil Tavares, 264, no Bairro Getúlio Vargas, em Aracaju. O ingresso pode ser adquirido no local.

Exposição ‘Herdeiros de Judite’

Museu Histórico de Sergipe, em São Cristóvão

Divulgação/Secult-SE

Também no dia 10 de fevereiro, tem lançamento gratuito da exposição ‘Herdeiros de Judite: arte sacra em comunidade’, em que Judite Melo (1925 – 2020) é a homenageada da exposição junto com os herdeiros de sua habilidade artística.

A exposição é composta por esculturas de arte sacra em barro cozido e documentos históricos relacionados a artista plástica Judite Melo e obras de arte dos filhos Jonas Melo e Rosa Melo, e do neto Edigar Neto.

A mostra fica à disposição do público até 31 de março no horário oficial do Museu de Arte Sacra de São Cristóvão, que funciona de terça a domingo, das 10h às 16h. O ingresso pode ser adquirido no local.

