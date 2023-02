Bloquinhos de rua agitam o pré-carnaval em Volta Redonda neste fim de semana

Programação se estende até o dia 17 de fevereiro, último antes do carnaval. Confira as datas e horários dos bloquinhos. Já no clima da folia, Volta Redonda (RJ) abre neste fim de semana a programação de pré-carnaval.

Neste sábado (4), o bloco infantil “Mamãe eu quero sambar” inaugura as comemorações na cidade. A festa tem início às 14h, no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília.

Já no domingo (5), é a vez do bloco LGBTQIAP+ “Nossa cidade, nossas identidades”, que promete agitar a Ilha São João. Os portões abrem a partir das 15h.

Os eventos se estendem até o dia de 17 de fevereiro (sexta-feira), último dia antes do carnaval. Veja a programação completa:

Sábado (4)

Bloco infantil “Mamãe eu quero sambar”

Local: Memorial Zumbi dos Palmares, rua 18, na Vila Santa Cecília.

Horário: 14h

Domingo (5)

Bloco LGBTQIAP+ “Nossa cidade, nossas identidades”,

Local: Ilha São João.

Horário: 15h

Sexta-feira (10)

Pré-folia com Aglomerou, Pedro Oliveira e Mistureba

Local: Ilha São João

Horário: 19h.

Domingo (11)

Pré-folia com Raffa Martin, Gustavo Peixoto, Jô & Samuel, Léo Mitto e Sorriso Aberto

Local: Ilha São João

Horário: 14h

Sábado (12)

Bloco “Alegria, alegria”

Local: Praça Ayrton Senna, rua C, no bairro Parque das Ilhas

Horário: 18h

Bloco “Tô no brilho”

Local: Ilha São João

Horário: 15h

Bloco “De volta na redonda”

Local: Colégio Macedo Soares, rua 60, na Vila Santa Cecília

Horário: 10h

Quinta-feira (16)

Baile “Vem junto com a melhor idade”

Local: Ilha São João

Horário: 14h

Sexta-feira (17)

Bloco “Piranhas do beco”

Local: Rua 41C, na Vila Santa Cecília

Horário: 17h

Bloco Tacalipal

Local: Praça Maria Amélia Diogo, rua 227, no bairro Eucaliptal

Horário: 17h

