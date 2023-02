Bloquinhos de rua ocorrerão em São Cristóvão; veja a programação

Haverá folia em diversas partes da cidade, como o Centro Histórico e o Bairro Rosa Elze. Bloquinho no Centro Histórico

Ascom/São Cristóvão

Os tradicionais bloquinhos de rua da cidade de São Cristóvão começam a ocorrer no próximo dia 10 de fevereiro. Segundo a prefeitura, a programação acontece paralelamente à do ‘Carnaval dos Carnavais’.

Haverá folia em diversas partes da cidade, como o Centro Histórico e o Bairro Rosa Elze.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (10/02)

Praça Horácio Souza Lima, Rosa Elze

16h – Bloco Inferninho

Sábado (11/02)

Praça Comercial do Eduardo Gomes

13h – Bloco Beija Eu Saída: Praça Comercial do Eduardo Gomes

Domingo (12/02)

Praça Comercial do Eduardo Gomes

14h – Bloco Nóis Aí

Quinta-feira (16/02)

Igreja do Rosário dos Homens Pretos, Centro Histórico

23h30 – Bloco Acorda São Cristóvão

Sexta-feira (17/02)

Centro Histórico

15h – Bloco Serviço de Convivência

16h – Bloco da Saúde

Sábado (18/02)

Ilha Grande

14h – Bloco da Madá

Domingo (19/02)

– Rita Cacete

9h – Bloco Águas de Rita

– Tijuquinha

10h – Bloco da Alegria

– Tinharé

14h – Bloco de Frevo Desça Daí

– Eduardo Gomes

9h – Bloco do Borreia (saída da Associação dos Moradores)

16h – Bloco Frevorando (saída da Praça Nossa Senhora do Loreto)

– Centro Histórico

13h – Bloco Morde Fronha

15h – Arrastão do Alá

16h – Bloco Mulekada

17h – Bloco A Porta

Segunda-feira (20/02)

– Tijuquinha II

10h – Bloco da ACT (Saída da praça do Tijuquinha II)

– Povoado Santa Rita

14h – Bloco do Capão

– Divineia

14h – Bloco Sohdanois

– Centro Histórico

16h – Bloco Zé Folia

16h30 – Bloco Casa Amarela

17h – Bloco Filhos de Deus

Terça-feira (21/02)

– Povoado Colônia

4h30 – Bloco Saco da Madrugada

14h – Bloco Junto e Misturado

– Povoado Cabrita

9h – Bloco Zé Pereira

– Eduardo Gomes

11h – Bloco Enchendo e Derramando (Saída da Praça da Entrada do Eduardo Gomes)

– Rosa Elze

13h – Bloco As Poderosas (Saída: Praça do Quilombo)

– Povoado Tinharé

14h – Bloco Fundico

– Povoado Coqueiro

14h – Bloco Coqueiro Folia

– Irineu Neri

15h – Bloco Piranhas

– Centro Histórico

16h – Bloco Mulekada

16h30 – Bloquinho do Fasc

17h – Bloco as Chiquinhas

17h30 – Bloco Zé Folia

18h – Bloco A Porta

Sábado (25/02)

Rosa Elze

14h – Bloco Todo Dia eu Bebo (Saída: Rua Horácio Souza Lima)

Vito Califano