Bloquinhos, pintura de rosto e oficinas são atrações no carnaval do Sesc de Mogi das Cruzes

Programação gratuita começa na sexta-feira (17) e vai até terça-feira (21), para crianças e adultos. Encantoria é uma das atrações de carnaval no Sesc de Mogi das Cruzes

Daniel Bras

Durante o carnaval, o Sesc de Mogi das Cruzes estará aberto e com várias atividades para o público. A música está presente na programação que ainda tem os tradicionais bloquinhos de rua e oficinas.(Confira a programação completa abaixo).

Nesta sexta-feira (17), a atração principal é a apresentação da Escola de Samba Estação Primeira de Brás Cubas. A agremiação vai apresentar um repertório de sambas enredos conhecidos do grande público e outras músicas tradicionais de carnaval.

No sábado (18), quem quiser aprender a fazer adereços para o carnaval não pode perder a oficina de tiaras carnavalescas e confetes de folhas. O Bloco dos Palhaços Batutas vai animar a tarde de sábado no Sesc de Mogi.

Toda a programação é gratuita e não precisa retirar ingressos para os shows. Já nas oficinas é preciso pegar senha dez minutos antes da atividade. A programação completa está no site do Sesc.

O Sesc Mogi das Cruzes fica no endereço Rua Rogério Tacola, 118, Socorro.

Programação

Sexta-feira (17)

Escola de Samba Estação Primeira de Brás Cubas

Quando: 17/2, sexta, às 20h.

Sábado (18)

Ritmos de Carnaval

Quando: 18 a 21/2, sábado a terça, das 14h às 16h.

Confete de Folhas

Quando: 18/2, sábado, das 10h às 11h30.

Maquiagem Natural

Quando: 18 a 21/2, sábado a terça.

Turma 1: 15h às 15h30

Turma 2: 15h30 às 16h

Turma 3: 16h às 16h30

Tiaras Carnavalescas

Quando: 18 e 19/2, sábado e domingo.

Turma 1: 10h às 10h30

Turma 2: 10h30 às 11h

Turma 3: 13h às 13h30

Turma 4: 14h às 14h30

Turma 5: 14h30 às 15h

Turma 6: 15h às 15h30

Tatuagem Temporária

Quando: 18 e 19/2, sábado e domingo.

Turma 1: 10h às 10h30

Turma 2: 10h30 às 11h

Turma 3: 13h às 13h30

Turma 4: 14h às 14h30

Turma 5: 14h30 às 15h

Turma 6: 15h às 15h30

Bloco dos Palhaços Batutas

Quando: 18/2, sábado, às 11h.

Cornucópia Desvairada

Quando: 18/2, sábado, às 16h.

Domingo (20)

Máscara de Papel Semente

Quando: 19 e 20/2, domingo e segunda.

Turma 1: 10h às 10h30.

Turma 2: 10h30 às 11h.

Turma 3: 11h às 11h30.

Encantoria

Quando: 19/2, domingo, às 11h.

Orquestra Rural

Quando: 19/2, domingo, às 16h.

Segunda e terça (20 e 21)

Máscaras Mágicas

Quando: 20 e 21/2, segunda e terça.

Turma 1: 10h às 10h30

Turma 2: 10h30 às 11h

Turma 3: 13h às 13h30

Turma 4: 14h às 14h30

Turma 5: 14h30 às 15h

Turma 6: 15h às 15h30

Capas Voadoras

Quando: 20 e 21/2, segunda e terça.

Turma 1: 10h às 10h30

Turma 2: 10h30 às 11h

Turma 3: 13h às 13h30

Turma 4: 14h às 14h30

Turma 5: 14h30 às 15h

Turma 6: 15h às 15h30

Folia de Bonequins

Quando: 20/2, segunda, às 11h.

Cumbia Calavera

Quando: 20/2, segunda, às 16h.

Pintura de Carnaval com Pigmentos Naturais

Quando: 21/2, terça.

Turma 1: 10h às 10h30

Turma 2: 10h30 às 11h

Turma 3: 11h às 11h30

Folia Solta: Baile de Carnaval das Crianças

Quando: 21/2, terça, às 11h.

Grupo Paranga: Que carnaval é esse?

Quando: 21/2, terça, às 16h.

O horário de funcionamento do Sesc no carnaval é das 13h às 22h, nesta sexta-feira, sábado a terça-feira das 9h às 18h. Na quarta-feira o Sesc estará fechado.

Vittorio Rienzo