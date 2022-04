Blu Road: come gestire un progetto digitale secondo FiloBlu

Pianificare la gestione di una solida strategia online è il tema della terza rubrica di FiloBlu, dopo quella dedicata alle aree omni-channel e marketplace, che affianca le aziende nell’accelerazione del business online. Il servizio si aggiunge a molti altri ora presenti nella nuova pagina dedicata ai prodotti della company su filoblu.com.

FiloBlu svela la terza tappa di Blu Road, il servizio di newsletter lanciato per aiutare le aziende del settore fashion, food & lifestyle a ottimizzare le strategie di crescita nel digital.

Dopo i capitoli dedicati alla strategia Omni-Channel con suggerimenti per migliorare le performance sui canali online ed offline in ottica integrata e dinamica e all’approccio ai canali marketplace per l’entrata dei brand in nuovi mercati a livello globale, il nuovo tema della newsletter illustrerà nel dettaglio la best practice per la gestione efficace di un progetto digitale.

Grazie a una metodologia consolidata dall’azienda in oltre dieci anni di esperienza, le fasi includeranno azioni fondamentali come la definizione di un team e di un Project Manager, che si occuperà di tenere le redini del programma di lavoro. Per poi entrare nel vivo della pianificazione, dell’analisi e dell’esecuzione del progetto, affiancate da un monitoraggio periodico per garantire la massima trasparenza e il rispetto su tempi e attività nei confronti degli attori coinvolti e convalidare i risultati.

Blu Road, completamente gratuito, permetterà agli iscritti di ricevere periodicamente suggerimenti per rafforzare la presenza online e massimizzare le vendite, tramite un’informazione continua sulle ultime tendenze ed evoluzioni del mercato.

Questo grazie all’expertise della società su tematiche, aree e aspetti differenti con un’ampia offerta di prodotti in differenti aree di competenza a partire dalla Consulenza Strategia, passando per il Marketing e la Comunicazione fino all’E-commerce.

L’obiettivo di FiloBlu con la rubrica Blu Road e l’area Prodotti è condividere una serie di azioni pratiche e soluzioni con cui i brand potranno incrementare le proprie performance sui canali online e creare per il consumatore un’esperienza unica su qualsiasi piattaforma e in ogni momento, per competere in uno scenario globale altamente sfidante.