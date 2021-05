Due punti di vendita nel torinese ampliano la rete della multiutility friulana Bluenergy Group che realizza gli store a Torino Mirafiori, in Corso Unione Sovietica 541c, e a Chivasso (To) in via Torino 14. Con le due aperture si consolida la presenza dell’insegna in Piemonte dove sono presenti 14 store che confermano l’interesse dell’azienda per l’area nord ovest del Paese. La scelta non è casuale: nella regione nel 2020 è stato registrato un incremento del 12,8% e del 24% rispettivamente nel comparto gas ed energia elettrica su entrambi i cluster di riferimento (residenziale e business).

“L’apertura dei nuovi store di Torino Mirafiori e Chivasso -afferma Alberta Gervasio, amministratore delegato di Bluenergy Group– rappresentano un’altra importante tappa del nostro progetto di espansione nel Nord Italia. Da sempre in Bluenergy riconosciamo l’immenso valore del radicamento territoriale della nostra insegna. Un tratto distintivo che ci permette di essere sempre più vicini ai nostri clienti grazie anche ai 32 punti di vendita sparsi sul territorio”.

I punti di vendita

Gli store si presentano come degli spazi multifunzionali con un’offerta di luce e gas affiancata alla proposta di servizi post contatore, con particolare attenzione alla vendita di prodotti quali caldaie, climatizzatori, soluzioni per la ricarica delle auto elettriche ed erogatori d’acqua.

Nelle strutture appena inaugurate è prevista per i consumatori assistenza nella fase pre-vendita con servizi per la lettura della bolletta, per l’individuazione dell’offerta di luce e gas più conveniente e per la stipula dei contratti. Il cliente può inoltre richiedere assistenza nelle fasi successive alla vendita.