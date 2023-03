BluestOne apoia iniciativa de conservação do Rio Piracicaba em passeio

A empresa, conhecida por apoiar causas ambientais, esteve presente no 5º Passeio Remo Piracicaba para conscientizar sobre a importância do rio BluestOne mostra compromisso ambiental ao apoiar ação de preservação no rio Piracicaba.

Crédito: Divulgação

Mais do que um simples evento esportivo ou de lazer, o 5º Passeio Remo Piracicaba também é uma oportunidade para os participantes aprenderem mais sobre o rio e a importância de preservá-lo. E essa mensagem ganhou ainda mais força com o apoio da empresa BluestOne, que possui 20 anos de experiência na recuperação, transformação e reaproveitamento de 100% de resíduos sólidos.

O desafio do 5º Passeio Remo Piracicaba reuniu cerca de 1.000 participantes, com 400 caiaques em um percurso de três horas e meia pelo rio Piracicaba, no interior de São Paulo. Além da diversão da atividade, a conscientização realizada pela BluestOne foi importante pelo fato de a empresa ter o beneficiamento de subprodutos da área de mineração e recuperar 100% destes resíduos, evitando que estes materiais possam impactar negativamente a natureza e devolvendo produtos de alta qualidade para o mercado.

Para a empresa, que possui expertise em tecnologia, ciência e engenharia, o desenvolvimento tecnológico também pode ser feito com responsabilidade socioambiental. E, nesse sentido, a BluestOne contribui para que o rio Piracicaba continue saudável como uma atração da cidade para as próximas gerações.

O apoio e presença da BluestOne no evento reforçou a importância do rio Piracicaba para a realização de esportes, como atração turística, mas, principalmente, para a preservação ambiental. A empresa acredita que a degradação dos rios é um problema grave, pois o despejo inadequado de resíduos industriais, lixo doméstico, esgoto e agrotóxicos é uma das principais causas da poluição e da falta de cuidado com a limpeza das águas. Durante a descido do rio Piracicaba foram analisadas amostras do rio, foi utilizado um equipamento de última geração, onde, através de uma sonda foi possível avaliar aspectos físico-químicos para avaliação da qualidade da água.

O 5º Passeio Remo Piracicaba é apenas uma das iniciativas que contam com o suporte da BluestOne. A empresa está comprometida a buscar soluções sustentáveis para a gestão dos resíduos sólidos e para a preservação do meio ambiente em diferentes regiões do Brasil. A BluestOne se orgulha em apoiar eventos que promovem a conscientização para preservar os recursos naturais.

Saiba mais sobre o apoio da BluestOne no evento:

BluestOne apoia iniciativa de conservação do Rio Piracicaba em passeio

Serviço

BluestOne Brasil Ambiental

Rodovia Cornélio Pires, 127 – Saltinho/SP – CEP: 13442-100

Atendimento: de segunda a sexta, das 08:30 às 17:00 horas

Contato: rh@bluestonemetals.com

Site: https://www.bluest.one/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blue-stone-brasil-metais-raros/

pappa2200