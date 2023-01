BNI Brasil acredita na importância do networking para o mundo dos negócios

Há 14 anos no mercado nacional, o grupo une empresários em mais de 262 unidades espalhadas em várias regiões Brasil

Em 2022, o BNI foi destaque na revista de negócios e economia, Forbes, citado como uma das 14 maneiras inteligentes de um empresário obter novos contatos:

“Os 90 minutos da reunião BNI podem ser os mais importantes de sua carreira”, disse a gigante americana.

Além disso, semanalmente os eventos do BNI Brasil são divulgados e reconhecidos em colunas famosas como a do jornalista Ancelmo Gois, no O Globo, e pelo jornal Monitor Mercantil, entre outros.

Força da rede

Afim de ajudar empreendedores a conquistar mais negócios e expandir sua rede de relacionamento, o BNI ou Business Network International – é uma organização que tem como objetivo levar conhecimentos de excelência para os seus membros por meio do networking, – nome em inglês dado a rede de contatos – e outras ferramentas do ramo dos negócios, para faze-los crescer em seus respectivos segmentos.

Com atuação de 38 anos a nível global, a organização foi fundada por Dr. Ivan Misner, reconhecido como um dos principais especialistas mundiais em networking e marketing de referências. No Brasil a rede conta com o CEO Marcos Martins e a Vice Presidente, Mara Leme Martins, PhD.

A organização oferece conteúdos sobre o ecossistema corporativo em seu canal no Youtube, TV BNI Brasil, onde os podcasts em inglês – e originais – produzidos pelo fundador Dr. Ivan Misner, são traduzidos para o português.

Networking Profissional

O BNI Brasil completa em fevereiro de 2023, 14 anos.

A Vice Presidente conta que as unidades no Brasil tiveram um crescimento surpreendente nos últimos anos.

“Em 2021, o BNI Brasil contava com 232 unidades nos principais estados brasileiros. Já em 2022 tivemos um grande crescimento, com 29 unidades novas unidades. Este número só está crescendo e, atualmente, temos mais de 262 unidades!”, disse a Vice Presidente, Mara Leme Martins, PhD.

Em janeiro de 2023, o BNI Global completou seus 38 anos, que foram movimentados entre seus membros mais de U$ 20 bilhões de dólares em negócios fechados por meio da sua rede de contatos. Não é por menos que importantes veículos de comunicação denominaram o fundador da organização de “Pai do networking moderno”.

Só no Brasil, a empresa conta com mais de R$ 1 bilhão de reais em negócios fechados, realizados somente nos últimos 12 meses (jan/2023).

Não existe comissões no BNI

“O sucesso do BNI significa que você precisa ser um membro envolvido na organização. Isso exige um compromisso com seus colegas, seguindo a filosofia do Givers Gain® (Ganhar Contribuindo)”, afirma a Vice Presidente Mara Leme Martins, PhD.

Essa filosofia baseia-se na construção de relações, criando um ambiente de confiança, onde o apoio torna-se mútuo e gera oportunidades para os empresários. Ou seja, você vai receber referências de negócios, a partir do momento em que contribui com outro membro.

Mara Leme Martins completa dizendo que o BNI não é um esquema de pirâmide, porque o membro não recebe comissões por indicar alguém para integrar um grupo.

“Não existe comissão. Mesmo que um membro concretize um novo negócio através de uma referência gerada por você!”, completa.

Exclusividade no segmento

O empresário que participa do BNI é o único especialista no seu segmento de atuação, ou seja, não há concorrência. O grupo é composto por diversos empresários de diferentes segmentos, ou seja, seu negócio é exclusivo dentro do seu segmento de atuação.

A organização é feita de membros que estão, de fato, dispostos a ajudar não só na teoria, mas também na prática.

Tenha em mente que, iniciar sua participação no BNI significa fazer networking e indicações de negócios. O que acontece em um ambiente seguro, pautado na confiança e reputação profissional, por meio de uma metodologia exclusiva, totalmente estruturada para você conquistar os resultados que busca.

O BNI Brasil

“Posso afirmar que o BNI funciona muito bem para quem tem um desejo sincero de ajudar. Quem está ali para contribuir encontrará pessoas com a mesma filosofia”, disse Mara Leme Martins, PhD.

Além disso, com o passar do tempo, são criados laços de amizade e parceria, que fazem a rede de apoio serem muito importantes para o crescimento de uma empresa.

“O BNI acredita na importância de reconhecer as pessoas que fazem a diferença em suas áreas de atuação, e que têm ajudado a mudar a forma como o mundo faz negócios”, finaliza a Vice Presidente, Mara Leme Martins, PhD.

Se quiser saber mais sobre a organização ou marcar uma visita, acesse o site https://agendeumavisita.bnibrasil.com.br/.

Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 98732-1732.

