Boa Esperança do Sul lidera em casos de dengue na região e faz ações para conter a doença

São 153 confirmações, o que representa 21% do total de 2022. Bloqueios e nebulização estão sendo feitos nos bairros Vista Verde, Jardim Nova Esperança e Jardim Primavera. Boa Esperança do Sul registra 153 casos de dengue entre janeiro e fevereiro de 2023

Com 153 casos de dengue em 2023, Boa Esperança do Sul (SP) é a cidade da região com maior número de pessoas infectadas neste ano. O número representa 21% de todos os casos registrados durante 2022 no município, que tem cerca de 37 mil habitantes.

Para tentar conter o avanço da doença, a prefeitura, por meio da Vigilância Epidemiológica, está realizando bloqueios e nebulização nas residências e bairros com maiores registros de casos: Vista Verde, Jardim Nova Esperança e Jardim Primavera.

O mosquito africano Aedes aegypti é o transmissor da dengue

Na quarta-feira (8), a prefeitura informou que vai até Ribeirão Preto buscar reforço de inseticidas para nebulização.

“A gente está fazendo o máximo. Nebulizando, fazendo bloqueio, tem uma equipe fazendo casa a casa. Com essa chuvarada começou a ficar muita água parada então é difícil pra gente dar conta. O mosquito é um bichinho inteligente e ele coloca os ovos no recipiente seco e quando chove ele sabe que ali vai gerar a larva”, disse o agente de saúde José Aparecido Fernandes

“Cada morador, todo dia cedo, levanta e dá uma olhada no seu quintal. Porque se tem água parada, ali tem uma larva. Não deixe de olhar, porque só a gente [prefeitura] não vamos dar conta”, afirmou Fernandes.

Veja o ranking de casos de dengue na região:

Boa Esperança do Sul: 153 casos confirmados

São Carlos: 17 casos confirmados

Matão: 10 casos confirmados

Araraquara: 9 casos confirmados

Rio Claro: 6 casos confirmados

Pirassununga: 4 casos confirmados

Porto Ferreira: 2 casos confirmados

Analândia: 1 caso confirmado

Araras: 1 caso confirmado e outras duas pessoas aguardam resultados de exames

Leme: 1 caso confirmado

Américo Brasiliense: nenhum caso confirmado, 8 pessoas aguardam resultados de exames

