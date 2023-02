Boa Esperança do Sul tem seleção para 4 vagas com salário de R$ 1,4 mil; veja como se inscrever e áreas

Inscrições devem ser feitas até o dia 28 de fevereiro pela internet. Prova está prevista para ser aplicada no dia 5 de março. Prefeitura de Boa Esperança do Sul

Reprodução/EPTV

A Prefeitura de Boa Esperança do Sul (SP) abriu um processo seletivo simplificado para contratar quatro funcionários em quatro áreas. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro e a prova está prevista para ser aplicada no dia 5 de março. (Veja abaixo as vagas e como se inscrever)

As oportunidades são para auxiliar de recreação, auxiliar de consultório dentário, apoiador no combate à dengue e berçarista. O salário é de R$ 1.412,66 para todos os cargos e o nível de escolaridade exigido muda de acordo com o cargo escolhido.

CONFIRA AQUI O EDITAL DO PROCESSO SELETIVO

As inscrições devem ser feitas pela internet no site da Solução Serviços Públicos e a taxa de inscrição custa R$ 20. Clique aqui para se inscrever.

NÍVEL FUNDAMENTAL

Auxiliar de consultório dentário

Salário: R$ 1.412,66

Carga horária: 44 horas

Requisito: Fundamental completo

Apoiador no combate à dengue

Salário: 1.412,66

Carga horária: 40 horas

Requisito: Fundamental incompleto

NÍVEL MÉDIO

Auxiliar de recreação

Salário: R$ 1.412,66

Carga horária: 30 horas

Requisito: Médio completo

Berçarista

Salário: R$ 1.412,66

Carga horária: 30 horas

Requisito: Médio completo

