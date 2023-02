Boa Vista começa a aplicar vacina bivalente contra Covid em grupos prioritários nesta segunda (27)

Para se imunizar, a população deve procurar uma das 32 Unidades Básicas de Saúde (UBS). Nesta fase, serão vacinadas pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e profissionais da saúde. Vacina será aplicada em grupos prioritários

A prefeitura de Boa Vista inicia nesta segunda-feira (27) a aplicação da vacina bivalente contra a covid-19. A ação é nacional e na capital o lançamento ocorrerá na Unidade Básica de Saúde (UBS) Pricumã, às 8h30.

Nesta etapa, as doses são destinadas para os grupos prioritários, ou seja, pessoas com maior risco de desenvolver formas graves de Covid-19 (veja mais abaixo quem são).

Esta vacina é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

Para se imunizar, a população deve procurar uma das 32 Unidades Básicas de Saúde (UBS). Boa Vista já recebeu 21 mil doses da vacina bivalente para atender o público-alvo.

O Ministério da Saúde afirma que, a partir do mês de março, o calendário de vacinação será aberto para outros grupos.

A ideia é dar a bivalente para quem já tem pelo menos duas doses, segundo Éder Gatti, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreviníveis. Ou seja, quem só tomou uma dose até agora, vai ter que tomar ainda a segunda dose da primeira versão da vacina para estar apto a tomar a bivalente.

Plano nacional de vacinação contra Covid-19 2023

Grupo prioritário

Pessoas com mais de 60 anos;

Moradores de instituições de longa permanência (ILP);

Pessoas com deficiência;

Pacientes com baixa imunidade (mais abaixo, veja quem se enquadra);

Comunidades indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

Gestantes e puérperas; e

Profissionais da saúde

Vittorio Rienzo