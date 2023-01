Boate Kiss: árvore plantada para marcar um ano da tragédia dá frutos em Santa Maria

Bergamoteira foi plantada em 2014 na Universidade Federal de Santa Maria, onde 116 das vítimas estudavam. Incêndio que matou 242 pessoas completa 10 anos nesta sexta-feira (27). Árvore plantada pela UFSM para homenagear as vítimas da Boate Kiss completa 9 anos

Em 2014, para marcar um ano da tragédia da Boate Kiss, uma árvore foi plantada na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), onde estudavam 116 das 242 vítimas do incêndio que aconteceu em 2013. Nesta sexta-feira (27), dia que marca os 10 anos do caso, quatro das cinco pessoas que plantaram a árvore se reuniram no local onde está o pé de bergamota, como a tangerina é chamada no estado.

Paulo Burmann, reitor da universidade à época, Adherbal Ferreira, fundador da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia e que perdeu a filha Jenefer, Nilda Gómez, argentina que perdeu o filho Mariano no incêndio da boate Cromañón, em Buenos Aires, em 2004, e Rosalino Cassol, que perdeu a filha Suziele na Kiss voltaram a se encontrar.

Paulo Burmann, Adherbal Ferreira, Nilda Gómez e Rosalino Cassol se reuniram nesta sexta

Burmann lembra que fazia 30 dias que tinha assumido a reitoria. Ele conta que, naquele momento, se desenhava a ideia de um memorial.

“Recebemos a Associação das Vítimas para avaliar o que poderíamos fazer em homenagem permanente às vítimas da Kiss. Muitos deles foram nossos estudantes. E decidimos plantar uma árvore como ponto de partida”, relata o ex-reitor.

Já o fundador da Associação das Vítimas e Sobreviventes, afirma que “a árvore representa a vida”. “Ela deu frutos que, no caso, não foi os frutos que nós conseguimos ter dos nossos filhos. Uma árvore, desde a sua raiz, ela tem aquela força que representa a família, e os galhos apontam para o céu , apontam para a eternidade”, afirma Ferreira.

“Nós estamos órfãos dos nossos filhos”, diz.

Árvore foi plantada em 2014 para marcar um ano da tragédia

Nilda falou da semelhança entre a tragédia brasileira e a argentina. “São as mesmas responsabilidades, as mesmas leis não cumpridas, a mesma falta de justiça e a mesma impunidade e, também, com a mesma indiferença. A indiferença dói muito”, afirma.

“Às vezes, a gente pensa que a luta enlouquece, mas, na realidade, o que enlouquece é a impunidade. A luta dá forças para seguir em frente e, por isso, a irmandade está junta. O abraço é fundamental”, ressalta Nilda.

Cassol destacou a saudade da filha.

“Eu comparo essa árvore com a saudade das pessoas envolvidas nessa tragédia. Ela foi plantada pequena, cresceu e, conforme ela cresce, cresce a nossa saudade”, diz.

A árvore plantada na UFSM já dá frutos

