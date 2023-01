Boate Kiss: dez anos após a tragédia, ex-segurança que ajudou no resgate das vítimas relata traumas e dificuldades para se reerguer, em Fortaleza

Rodrigo Moura, hoje com 31 anos, mora em Fortaleza na casa de amigos e tenta se reestruturar financeiramente. Ele já chegou a morar na rua em São Paulo e agora busca nova vida no Ceará perto da companheira e do filho. Incêndio na boate Kiss em Santa Maria

AFP

Dez anos após o incêndio na Boate Kiss, que deixou 242 mortos em Santa Maria (RS), um dos ex-seguranças do estabelecimento, que conseguiu ajudar outras pessoas a sair de dentro da boate, conta que até hoje a noite da tragédia ainda o abala emocionamente. Atualmente vivendo em Fortaleza, Rodrigo Moura, de 31 anos, já sofreu com a depressão, morou na rua e hoje busca ajuda para tentar se reerguer.

“Aconteceram muitas coisas nesses dez anos, principalmente na minha vida que mudou drasticamente, depressão, dificuldades, nunca mais fui a mesma pessoa. Para mim parece que eu morri naquele dia porque a minha vida não é mais a mesma coisa”, declarou.

Na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, um incêndio durante uma festa para universitários na Boate Kiss, em Santa Maria (RS), terminou em tragédia. O fogo iniciado perto do palco durante o show da banda Gurizada Fandangueira provocou correria e pânico entre os frequentadores.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

A única saída disponível não foi suficiente para que todos saíssem a tempo e 242 pessoas morreram, a maioria delas asfixiadas por fumaça tóxica.

Mudança de Santa Maria

Ex-segurança da Boate Kiss Rodrigo Moura, de 31 anos, busca nova vida em Fortaleza (CE)

Arquivo pessoal

Gaúcho de Santa Maria (RS), Rodrigo Moura afirma que após a tragédia teve que deixar a cidade devido à perseguição que sofreu por causa de informações falsas que davam conta de que ele, enquanto segurança da boate, teria impedido a saída dos jovens, o que ele nega.

LEIA TAMBÉM:

Incêndio da boate Kiss completa 10 anos; relembre cronologia do caso

Boate Kiss: ‘perdi todos os meus amigos’, diz sobrevivente; veja relatos

Série documental do Globoplay relembra tragédia

“Na verdade, quem estava lá dentro sabe que o que impediu as pessoas de saírem foram as barras de ferro que tinham na porta. E como a casa noturna era grande, quando o fogo começou no palco, as pessoas que estavam na portaria não tinham como saber o que estava acontecendo. Então até a fumaça chegar lá na frente iria ter mais ainda dificuldade de sair da casa noturna”, explica.

Após deixar a cidade, o ex-segurança passou por Salvador e também por São Paulo, onde trabalhou fazendo alguns bicos na capital paulista. Ele morou em albergues, mas devido a dificuldades e à depressão acabou indo parar na rua.

“Devido à depressão, cheguei a morar na rua. Tive acesso ao inferno, porque vi ali a minha morte, mas procurei ajuda numa comunidade terapêutica onde fiquei nove meses. (…) Mas a minha vida continua estagnada”, desabafa.

Vinda ao Ceará

Ainda em São Paulo, Rodrigo conheceu uma cearense com quem se relacionou e teve um filho. Com a chegada da pandemia, a companheira dele precisou voltar com o filho para o Ceará para morar na casa dos pais no interior do estado.

“Eu continuei fazendo bicos em São Paulo, até que conseguir vir para Fortaleza para tentar ficar perto do meu filho, que por sinal ainda sequer consegui ver por conta das dificuldades que estou passando” revela.

Rodrigo está morando de favor na casa de um amigo e tem planos de trabalhar vendendo lanches, mas por causa do desemprego não consegue comprar o necessário para trabalhar com o próprio negócio.

“Eu trabalhava de vigilante, mas é uma área que não quero mais saber hoje em dia, desde o tempo da tragédia. Hoje sou profissional da área da alimentação, há algum tempo estou tentando empreender, tentar trabalhar com venda de lanches, mas a falta de recursos não me deixa eu fazer isso”, diz.

Apesar dos obstáculos, o gaúcho acredita que vai ainda vai conseguir amenizar os traumas que carrega até hoje da noite de 27 de janeiro de 2013.

“O caso Boate Kiss não é só questão de justiça. Existem vidas que precisam recomeçar, tem brigas de famílias de vítimas, mas tem pessoas que precisam voltar à vida. Eu hoje estou vivo, mas é como se eu tivesse morrido no dia da tragédia, porque tudo perdeu o sentido. Muitas vezes, morando em situação de rua, perguntava a Deus porque ele me deixou passar por isso agora e questionava o motivo de ele não ter permitido eu partir naquele dia, mas acredito que tudo tem um propósito. Não perco a fé, e uma hora as coisas vão mudar. Na hora certa tudo vai acontecer”, afirma.

Situação atual do caso

Boate Kiss: entenda em 5 pontos por que o júri foi anulado pela justiça do RS

Os quatro réus no processo, dois sócios da boate e dois integrantes da banda Gurizada Fandangueira, chegaram a ser condenados por um júri no final de 2021. No entanto, o Tribunal de Justiça anulou as condenações e determinou a realização de um novo julgamento.

Eles respondem por 242 homicídios consumados e 636 tentativas de homicídio:

Elissandro Callegaro Spohr, sócio da boate

Luciano Augusto Bonilha Leão, produtor e auxiliar da banda

Mauro Lodeiro Hoffmann, sócio da boate

Marcelo de Jesus dos Santos, músico da banda

Atualmente, o processo está na Secretaria da 1ª Câmara Criminal para diligências. Depois da conclusão dessa etapa, o caso será encaminhado para a 2ª Vice-presidência do TJ analisar se admite os recursos especial e extraordinário movidos pela acusação e pelas defesas.

Um recurso pede a retomada do julgamento na 1ª Câmara, enquanto o outro quer a prisão provisória dos réus. Se os recursos forem admitidos, eles seguirão para análise das instâncias superiores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF), que vão decidir se aceitam ou não os pedidos.

Veja mais notícias do Ceará no g1 em 1 Minuto:

Vittorio Ferla