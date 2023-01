Boate Kiss: dia que marca os 10 anos da tragédia começa com vigília de familiares das vítimas

Incêndio, que aconteceu em 27 de janeiro de 2013, deixou 242 pessoas mortas; 636 sobreviveram. VÍDEO: relembre a tragédia da boate Kiss

A madrugada do dia que marca os 10 anos da Tragédia da Boate Kiss começou com vigília e homenagens em frente ao prédio onde funcionava a casa noturna em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. O incêndio, que aconteceu em 27 de janeiro de 2013, vitimou 242 pessoas.

A Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, em conjunto com o Coletivo Kiss: Que Não Se Repita e o Eixo Kiss do Coletivo de Psicanálise de Santa Maria, preparou uma programação com discussões e homenagens que acontecem na Praça Saldanha Marinho, de onde o grupo saiu em vigília para o prédio da Kiss. Veja a programação completa abaixo.

Lei modernizou regras, mas foi flexibilizada

Série documental do Globoplay relembra tragédia

Confira cronologia do caso que vitimou 242 pessoas

Às 2h30, hora que começou o fogo na boate, a homenagem às vitimas é marcada com um minuto de barulho. Pela amanhã, ocorre um ato ecumênico, às 10h. Às 20h30, o repórter da TV Globo Marcelo Canellas, diretor do documentário do Globoplay, participa de uma atividade com a jornalista e escritora Daniela Arbex, autora do livro “Todo dia a mesma noite”, que inspirou uma série de streaming.

Na madrugada daquele domingo, a boate, que não tinha ventilação, saídas de emergência suficientes, nem brigada de incêndio, estava lotada e foi tomada pela fumaça tóxica. Outras 636 pessoas sobreviveram, muitas delas feridas e com sequelas que carregam ao longo dos anos.

MEMÓRIA GLOBO: Incêndio da boate Kiss

Série documental do Globoplay relembra tragédia

Fachada da boate Kiss, em Santa Maria, 10 anos após incêndio

Jonas Campos/RBS TV

Dia 27, sexta-feira

10h – Abertura e culto ecumênico;

13h45 – Soltura dos balões;

14h – “Mães y Madres: Kiss e Cromañón”, com Nilda Gomez (Familias Por La Vida – Argentina) e Mães da AVTSM;

15h30 – “O Caso Kiss: até quando a justiça vai servir à impunidade?”, com Tâmara Soares (advogada que representa a AVTSM no litígio internacional), Paulo Carvalho (pai do Rafael e diretor jurídico da AVTSM) e Pedro Barcellos Jr (advogado que representa a AVTSM no processo penal);

17h – “Por que prevenção vale a pena?”, com Antonio Berto (pesquisador chefe do Laboratório de Segurança ao Fogo e a Explosões no Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT) e Rogério Lin (superintendente da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e membro da Associação Brasileira de Proteção Passiva Contra Incêndio – ABPP);

19h – 10 anos do “Kiss: que não se repita” – apresentação da campanha “Tempo Perdido”;

20h30 – “Por que contar essa história 10 anos depois?”, com Daniela Arbex (jornalista e autora do livro “Todo Dia A Mesma Noite: A História Não Contada Da Boate Kiss”) e Marcelo Canellas (jornalista e diretor da série “Boate Kiss: A Tragédia de Santa Maria”);

22h – Encerramento com Juliana Pires (cantora santa-mariense).

Dia 28, sábado

20h – Missa em homenagem aos 242 jovens – Basílica Nossa Senhora Medianeira.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

pappa2200