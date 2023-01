Boate Kiss: familiares de vítimas soltam 242 balões brancos no céu de Santa Maria; VÍDEO

Durante homenagens, famílias protestaram contra impunidade. Incêndio em casa noturna matou 242 pessoas em 27 de janeiro de 2013. Boate Kiss: familiares de vítimas soltam 242 balões brancos no céu

Familiares de vítimas do incêndio da boate Kiss, que completa 10 anos nesta sexta-feira (27), soltaram 242 balões brancos no céu de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. O número representa cada uma das vítimas da tragédia na casa noturna.

“A gente vai estar soltando também a nossa mensagem cada vez mais acima, cada vez mais sendo vista por mais pessoas”, disse o presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), Gabriel Rovadoschi Barros.

Relembre incêndio e veja lista de vítimas

Relatos de sobreviventes: ‘perdi todos os meus amigos’

Confira cronologia do processo judicial

Neste dia de homenagens, a Praça Saldanha Marinho foi tomada por dezenas de pessoas vestidas de branco. Depois de soltar o balão que representa o filho Rafael, Fátima Carvalho recebeu um abraço.

“A gente precisa do abraço porque é muito difícil, simbolizou eles irem pro céu de novo”, diz.

Boate Kiss: famílias homenageiam vítimas do incêndio

Durante as homenagens, as famílias protestaram contra a impunidade. O júri que condenou os sócios da boate e dois integrantes da banda à prisão foi anulado pelo Tribunal de Justiça em agosto de 2022.

“Simplesmente quem tá preso somos nós. Nós é que estamos presos com a impunidade, a saudade. Porque em mim dói mais a impunidade do que a saudade”, diz Maria Aparecida Neves, mãe de Augusto, vítima do incêndio.

Lei modernizou regras, mas foi flexibilizada

Série documental do Globoplay relembra tragédia

Árvore plantada um ano após tragédia dá frutos

Enquanto esperam o Judiciário decidir se os quatro réus da Kiss vão ser julgados de novo, as famílias aguardam uma resposta sobre a ação que moveram na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). O colegiado analisa se admite ou não o caso.

Balões brancos soltos no céu de Santa Maria

Reprodução/RBS TV

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

pappa2200