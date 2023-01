Boate Kiss: menina que nasceu após morte do pai em incêndio lê carta que escreveu para ele; VÍDEO

Joana Carvalho Treulieb é filha de João Aloísio, que morreu no incêndio em Santa Maria. Tragédia que vitimou 242 pessoas completa 10 anos nesta sexta-feira (27). Boate Kiss: menina que nasceu após morte do pai em incêndio lê carta que escreveu para ele

A menina Joana Carvalho Treulieb está prestes a completar 10 anos de idade. Filha de João Aloísio, ela nasceu meses após o pai morrer no incêndio da boate Kiss, em Santa Maria. A tragédia que vitimou 242 pessoas completou uma década nesta sexta-feira (27).

Joana escreveu uma carta para o pai, gerente da boate, que não chegou a conhecer, e leu o texto ao vivo durante entrevista à RBS TV.

“Oi, pai. Não tenho como te falar isso pessoalmente, mas esta carta significa todo meu amor por você. Desde que nasci, perguntava para minha mãe onde você estava. Ela me disse que você tinha falecido. Então, sempre tive curiosidade de te conhecer, mas só vi as fotos. Pouco tempo atrás, foi pela primeira vez em nove anos que fui te visitar. E, para falar a verdade, foi o melhor dia da minha vida. Tchau, te amo muito, muito.”

Segundo a mãe de Joana, a advogada Patrícia Carvalho, a família recebe o apoio de parentes e amigos. “Cada um contava uma história com o pai, da amizade, na família e tudo mais. E ela mesmo foi criando essa relação com o pai”, conta.

A família contou a história de João a Joana desde cedo. A menina já passou em frente à boate onde o pai perdeu a vida.

“Eu senti uma energia boa de sentir, que tinha uma parte de mim ali”, afirma Joana.

Vittorio Ferla