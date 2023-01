Boate Kiss: missa encerra semana de homenagens a vítimas da tragédia em Santa Maria

No final da celebração, foram acesas 242 velas aos pés de Nossa Senhora Medianeira. Tragédia que deixou 242 mortos completou 10 anos na sexta-feira (27). Velas acesas em igreja de Santa Maria em homenagem a vítimas da boate Kiss

Mauricio Rebellato/RBS TV

Uma missa realizada neste sábado (28) na Basílica da Medianeira, em Santa Maria marcou o encerramento das homenagens às 242 vítimas do incêndio na boate Kiss. A tragédia no município da , na Regiãlo Central do Rio Grande do Sul completou 10 anos na sexta-feira (27).

A celebração foi presidida pelo arcebispo de Santa Maria, dom Leomar Brostulin. A missa teve como tema a frase “estaremos todos em Cristo, da dor ao amor”.

Muitos familiares e sobreviventes chegaram ao templo vestindo camisetas com fotos das vítimas.

Ao final da missa, eles deixaram a igreja carregando velas. As 242 velas, representando cada uma das vítimas, foram colocadas aos pés de Nossa Senhora Medianeira, que é considerada padroeira do Rio Grande do Sul.

Menina que nasceu após morte do pai lê carta

Relatos de sobreviventes: ‘perdi todos os meus amigos’

‘O tempo não passou’, diz pai de vítima do incêndio

Familiares de vítimas e sobreviventes do incêndio na boate Kiss durante missa em Santa Maria

Mauricio Rebellato/RBS TV

Semana de homenagens

Desde quarta-feira (25), a cidade recebe atividades recordando a tragédia. No primeiro dia de homenagens, foram coladas mensagens com pedidos por justiça e frases sobre o incêndio, em um caminho feito desde a tenda da vigília até a frente da boate.

Na quinta (26), foram várias atividades, entre elas a exibição da série documental “Boate Kiss: a tragédia de Santa Maria”, dirigida pelo jornalista Marcelo Canellas e disponível no Globoplay.

Momento de homenagem em frente à boate Kiss em Santa Maria

Reprodução/RBS TV

Uma vigília em frente ao prédio da boate, na Rua dos Andradas, se estendeu até a madrugada de sexta com apresentações e um minuto de aplausos na hora em que o incêndio começou.

Ao longo da sexta, homenagens foram realizadas em um culto ecumênico, em palestras e na soltura de 242 balões brancos representando cada uma das vítimas.

Boate Kiss: familiares de vítimas soltam 242 balões brancos no céu

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi